La consolidation médias, création et production est, selon APR, la tendance production dominante 2020 en fait de création de contenu

Dans son Rapport annuel sur les tendances de création de contenu, Advertising Production Resources (APR) présente la convergence MCP, le contrôle client sur le contenu et la distribution et les partenariats comme les principales tendances production à l'horizon de la prochaine année

DENVER, 13 février 2020 /CNW/ - Advertising Production Resources (APR), société experte en optimisation de la production, a annoncé comme elle le fait chaque année ses dix principales tendances 2020 en matière de création de contenu, exposant ce que les professionnels de la publicité peuvent s'attendre à voir dans le courant de l'année.

Parmi les grandes tendances de cette année se dégagent la consolidation médias, création et production (MCP), la nécessité de partenariats dans un écosystème de production de contenu fragmenté, les clients qui demandent transparence et contrôle sur tous les aspects de la production et une plus grande rigueur autour de la gestion des talents et des droits. Sont également en progression les tendances sur le contenu en jeu pour les jeux vidéo, la production virtuelle en temps réel, la prise en compte de l'impact environnemental de la production ainsi que la diversité et l'inclusion accrues. Le thème principal qui sous-tend ces tendances est la nécessité d'intégrer, de découpler et de rendre opérationnel le paysage, en constante évolution, où les agences de création ne sont plus les gardiens d'accès ou portiers des mercaticiens.

« On ne saurait revenir à l'époque de la production en silos », a déclaré Jillian Gibbs, fondatrice et chef de la direction d'APR. « La valeur réside dans les inter-zones, et les gagnants seront ceux qui auront su définir un écosystème de ressources internes et externes entièrement connecté pour offrir le bon équilibre et maximiser les résultats. »

Vous en saurez plus sur les tendances 2020, selon APR, en cliquant ici.

À propos d'APR

Advertising Production Resources (APR), établie à Denver, au Colorado, et disposant de bureaux à New York, Londres, Singapour et Detroit, est une société de conseil en optimisation de la production créative qui, à ce titre, aide les spécialistes du marketing à moderniser et à maximaliser leur écosystème de production créatif. APR compte plus de 200 experts, répartis dans 30 pays, qui travaillent en partenariat avec des marques, des agences et des fournisseurs internationaux sur toutes les plateformes de contenu : publicités télévisées, vidéos en ligne, contenu social, sites Web, bannières publicitaires, applications, contenu mobile, impressions et photographies, expérientiel et événementiel. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.aprco.com/

SOURCE APR

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Mark Havenner, The Pollack PR Marketing Group, (310) 556-4443, [email protected], https://www.aprco.com

Liens connexes

https://www.aprco.com