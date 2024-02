Un plan financier et des conseils professionnels atténuent ces inquiétudes

TORONTO, le 28 févr. 2024 /CNW/ - Les Canadiennes et les Canadiens ressentent de plus en plus la pression causée par la conjoncture économique sur leurs placements. Des conseils professionnels et un plan financier permettent toutefois de gagner grandement en confiance.

Selon les résultats du sondage sur la confiance des investisseurs de Gestion mondiale d'actifs Scotia, publiés aujourd'hui, près de 6 personnes interrogées sur 10 (58 %) disent que leurs placements leur causent des inquiétudes, des préoccupations ou de l'anxiété. De plus, 60 % estiment que les conditions économiques actuelles ont bousculé leurs plans de retraite.

Le cinquième sondage annuel de la Banque Scotia sur les préoccupations financières, qui analyse la perception de la population canadienne quant à ses finances, nous en révèle plus. Moins de Canadiens se préoccupent de leur situation financière comparativement à l'an dernier, mais ceux qui le font passent plus d'heures en moyenne à s'inquiéter, en particulier du paiement de leurs dépenses courantes.

« C'est très compréhensible de se préoccuper de ses dépenses quotidiennes, surtout quand l'inflation est élevée. L'important, c'est de trouver un juste équilibre. Il faut apprendre à gérer ses besoins à court terme sans sacrifier le potentiel de croissance nécessaire à l'atteinte de ses objectifs à long terme, comme le revenu de retraite. La bonne nouvelle? Des rencontres régulières avec un conseiller financier et un plan financier écrit peuvent aider à trouver cet équilibre et atténuer les inquiétudes », explique Neal Kerr, président de Gestion mondiale d'actifs Scotia.

Toujours d'après le sondage, 80 % de ceux qui ont rencontré un conseiller au cours des six derniers mois disent avoir confiance en leur situation financière, comparativement à 61 % de ceux qui n'ont pas rencontré leur conseiller au cours de cette période. Cinquante-deux pour cent (52 %) des personnes dotées d'un plan financier ont tendance à penser que la conjoncture économique est propice aux placements, par rapport à 25 % des personnes sans plan financier.

« Notre mission, qui consiste à favoriser la réussite financière de nos clients en leur fournissant des solutions de placement remarquables et des conseils complets en matière de planification de patrimoine, demeure extrêmement pertinente, comme le montrent encore une fois cette année les résultats du sondage », ajoute M. Kerr.

À propos du sondage sur la confiance des investisseurs

Le sondage sur la confiance des investisseurs de Gestion mondiale d'actifs Scotia a été mené en ligne par Environics Research du 20 au 29 novembre 2023. Il a été effectué auprès de 1 028 Canadiennes et Canadiens âgés de 25 ans et plus dont les actifs investissables du ménage se chiffrent à 25 000 $ ou plus et qui participent aux décisions du ménage en matière de placements. Les données ont été pondérées en fonction de l'âge, du genre, de la région et des actifs investissables du ménage afin de dresser un portrait exact de la population.

À propos de Gestion mondiale d'actifs Scotia

Gestion mondiale d'actifs ScotiaMD est un nom commercial utilisé par Gestion d'actifs 1832 S.E.C., société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Elle offre des produits et services de gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB, des produits non traditionnels liquides, et des solutions de placement sur mesure pour le compte d'institutions ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le www.scotiagam.com.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de ses clients, de générer une croissance rentable et durable, en plus de maximiser le rendement total pour les actionnaires. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Les actifs de la Banque Scotia s'élèvent à environ 1 400 milliards de dollars canadiens (en date du 31 janvier 2024) et ses actions sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

