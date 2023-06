La Congrégation de Notre-Dame vendra le domaine Villa-Maria dans sept ans

MONTRÉAL, le 21 juin 2023 /CNW/ - Les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame annoncent qu'elles quitteront leur domaine situé dans l'Arrondissement Notre-Dame-de-Grâce-Côte-des-Neiges à Montréal et la Ville de Westmount, dans sept ans. La recherche d'un acheteur débutera au cours des prochains mois. Cette vente ne sera toutefois effective que dans sept ans, après le déménagement des sœurs vers un lieu mieux approprié à leur âge et leurs conditions de santé, ainsi que la terminaison du bail avec le Collège Villa Maria.

Aujourd'hui, confrontée au vieillissement et à la diminution en nombre de ses membres, la Congrégation doit se résoudre, comme de nombreuses autres congrégations religieuses dans la même situation, à se défaire d'un parc immobilier dont la gestion devient trop lourde pour les ressources disponibles.

Le domaine est un terrain de 2 271 411 pieds carrés dont Les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame en sont propriétaires depuis 1854. Au-delà des vastes jardins et de l'ancien verger, on y trouve une résidence pour sœurs autonomes, une infirmerie pour les sœurs dont la santé est déclinante, un centre administratif, un collège privé (Villa Maria) et un cégep privé (Marianopolis).

La gestion de l'infirmerie actuelle située sur le domaine sera confiée à une firme spécialisée dès le 1er octobre 2023. La Congrégation en demeure propriétaire. Dans quelques années, compte tenu de la décroissance du nombre de sœurs, l'infirmerie sera fermée et les sœurs ayant besoin de soins seront transférées dans une résidence gérée par un tiers hors du domaine.

Le Collège Marianopolis, un établissement d'enseignement supérieur privé, occupe, depuis 2007, un bâtiment construit par la Congrégation en 1926. La relève institutionnelle est assurée et l'OBNL qui gère le Collège depuis quelques années acquerra le bâtiment et le terrain au cours des prochains mois afin que sa mission éducative se poursuive.

La Congrégation respectera le bail actuel la liant au Collège Villa Maria, un collège d'enseignement secondaire privé, fondé par la Congrégation en 1854. La durée résiduelle du bail est de sept ans, soit jusqu'au 31 juillet 2030. Ainsi, tous les étudiants actuels et ceux admis en 2024 pourront compléter leurs études dans les bâtiments actuels. Le Conseil d'administration du Collège qui est responsable de la gestion de l'institution prendra toutes les décisions nécessaires à l'égard de l'avenir de l'institution.

« C'est avec une grande tristesse que nous avons dû nous résoudre à mettre en vente le domaine », a déclaré Sœur Ona Bessette, Supérieure générale des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame. « Au cours des dernières années, nous avons travaillé très fort pour essayer de trouver des solutions permettant aux sœurs de continuer à habiter ce domaine auquel elles sont très attachées et dont nous sommes propriétaires depuis 189 ans. Cela n'a malheureusement pas été possible pour des raisons hors de notre contrôle. Aujourd'hui, la gestion du domaine s'avère beaucoup trop lourde pour une communauté dont la moyenne d'âge est de plus de 86 ans. Nous devons donc tourner cette page d'histoire, mais nous souhaitons le faire en respect de notre mission éducative et de tous nos partenaires » a-t-elle conclu.

Pour l'ensemble des sœurs, cette nouvelle étape se vivra dans la prière et la collaboration avec les différents partenaires. Les sœurs de la Congrégation de Notre-Dame demeurent en service sous des formes nouvelles et continuent d'avancer, dans la foi et l'espérance.

À propos de la Congrégation de Notre-Dame

Les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame est une communauté religieuse catholique fondée à Ville-Marie (Montréal) au 17e siècle par sainte Marguerite Bourgeoys. Marguerite Bourgeoys a soutenu le Sieur de Maisonneuve dans le développement de la colonie en 1653, ouvert la première école en 1658, accueilli et formé les Filles du Roy venues de France pour épouser les colons, fonder des familles, coloniser le territoire et ainsi construire la société de la Nouvelle-France.

Femmes de foi et d'engagement, les sœurs de la Congrégation de Notre-Dame sont bien connues pour leur contribution exceptionnelle à l'éducation des filles et des garçons, pour la création et la gestion de plus de 340 écoles au Québec et pour la création des premières écoles d'enseignement supérieur et universitaire pour les femmes. En plus de cette éducation libératrice, elles viennent en aide aux personnes éprouvées et marginalisées. L'œuvre de la Congrégation se décline en plusieurs facettes sur quatre continents : enseignement dans les écoles, solidarité avec les femmes, pastorale, justice sociale, protection de l'environnement, etc.

La Congrégation compte actuellement 531 sœurs dans plusieurs pays et régions, soit le Canada, les États-Unis, l'Amérique centrale (Salvador, Honduras, Guatemala), le Cameroun et le Japon. Au Québec, la moyenne d'âge des sœurs est de plus de 86 ans.

SOURCE Les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame

Renseignements: Les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, 2330, Sherbrooke Ouest, Montréal, QC H3H 1G8, www.cnd-m.org; Stéphanie Manseau, directrice du Service des communications, [email protected], Cell. 514-705-5892