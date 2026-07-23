La confiance revient sur le marché immobilier commercial canadien, selon l'Horizon semestriel 2026 d'Avison Young

96 % des répondants anticipent une activité stable ou en croissance au second semestre de 2026

TORONTO, le 23 juill. 2026 /CNW/ -- Avison Young publie aujourd'hui son Horizon semestriel 2026 - Canada, qui fait état d'un marché immobilier commercial marqué par une confiance grandissante et une stabilité accrue. Les récentes annonces du gouvernement américain concernant les droits de douane ajoutent toutefois un nouvel élément d'incertitude qui mérite d'être surveillé.

L’environnement de développement évolue également. Pour la première fois, les coûts de construction et les droits de douane occupent le deuxième rang des facteurs susceptibles de retarder ou de suspendre un projet.

Réalisé en juin auprès des professionnels d'Avison Young à l'échelle du pays, le sondage révèle que 96 % des répondants s'attendent à ce que l'activité augmente (49 %) ou demeure stable (47 %) au cours du second semestre de 2026. Bien que la proportion de répondants prévoyant une hausse de l'activité ait reculé par rapport à l'aperçu annuel (64 %), le niveau de confiance demeure supérieur à celui observé il y a un an. À la mi-2025, 45 % des répondants anticipaient une augmentation de l'activité, comparativement à 49 % aujourd'hui, soit une progression de quatre points de pourcentage sur un an.

Les perspectives se sont stabilisées à Toronto, Ottawa, Calgary et Edmonton depuis le début de l'année, tandis que Vancouver et Montréal affichent un optimisme plus marqué.

« Partout au Canada, les marchés deviennent plus prévisibles et les décisions se concrétisent davantage. L'incertitude économique et géopolitique demeure présente, mais les occupants et les investisseurs sont plus enclins à aller de l'avant lorsque les conditions de marché sont favorables », affirme Mark Fieder, associé et président, Avison Young Canada. « Pour le second semestre de 2026, l'accent semble davantage être mis sur l'exécution des projets que sur l'attente d'une plus grande certitude. »

La qualité demeure un facteur déterminant pour les occupants comme pour les investisseurs. Les actifs de premier ordre, les stratégies de création de valeur et les occasions d'investissement bien positionnées continuent de susciter le plus d'intérêt. Les taux d'intérêt et les conditions de financement demeurent également des facteurs clés, alors que les investisseurs privilégient les revenus durables, la solidité des flux de trésorerie et les actifs soutenus par des fondamentaux solides.

L'environnement de développement évolue également (voir graphique). Pour la première fois, les coûts de construction et les droits de douane occupent le deuxième rang des facteurs susceptibles de retarder ou de suspendre un projet, en baisse de neuf points de pourcentage par rapport à l'aperçu annuel et de onze points sur un an. Les risques liés aux conditions du marché figurent désormais au premier rang, cités par 25 % des répondants, comparativement à 15 % auparavant. Cette évolution laisse croire que les promoteurs se sont en partie adaptés aux répercussions financières du contexte économique et géopolitique actuel et accordent désormais davantage d'attention aux risques propres à chaque projet.

Pour le second semestre de 2026, la question n'est plus de savoir si des occasions existent pour les occupants et les investisseurs, mais plutôt de déterminer où elles se trouvent et d'être prêts à passer à l'action lorsqu'elles se présentent.

À propos du sondage

Afin de mieux comprendre la perception de ses professionnels de l'immobilier commercial, Avison Young a sondé plus de 200 experts partout au Canada. Pour la première fois, les équipes d'évaluation et de gestion immobilière ont été intégrées au panel de répondants, aux côtés des équipes de courtage et de gestion de projet.

Grâce à leur proximité avec les transactions en cours et les discussions stratégiques des clients, ces professionnels sont particulièrement bien placés pour cerner les tendances émergentes, identifier les changements de comportement du marché et mettre en lumière les enjeux qui influencent les décisions immobilières.

« L'élargissement de notre bassin de répondants constituait la prochaine étape logique de notre aperçu semestriel », explique Marie-France Benoit, associée et directrice, Intelligence du marché, Avison Young Canada. « En intégrant les perspectives de plusieurs secteurs d'expertise, nous sommes en mesure de brosser un portrait plus complet du marché immobilier commercial. Cette approche nous permet de dégager des observations concrètes et mesurables qui aident nos clients à prendre des décisions immobilières et d'affaires éclairées dans un environnement en constante évolution. »

Consultez l'Horizon mi-année 2026 - Canada pour découvrir les prévisions détaillées et les perspectives de marché pour Vancouver, Edmonton, Calgary, Toronto, Ottawa et Montréal.

À propos d'Avison Young

Avison Young est une société de conseil internationale en immobilier commercial qui s'est engagée à créer des lieux d'exception pour les gens depuis 1978. Avec plus de 100 bureaux et 4 000 professionnels de l'immobilier dans le monde, l'entreprise combine portée mondiale et renseignements commerciaux pour aider à faire progresser l'industrie. Son expertise englobe tous les aspects de l'immobilier commercial, y compris les bureaux, l'industriel, les commerces de détail, les marchés des capitaux, le multirésidentiel, l'hébergement, les soins de santé, les sciences de la vie, l'aménagement des terres, les institutions et une vaste gamme de pratiques spécialisées pour livrer des solutions adaptables qui répondent aux besoins des clients.

Avison Young s'est mérité une désignation du Club Platine des Sociétés les mieux gérées au Canada pendant 15 années consécutives, démontrant une solide performance en affaires et une croissance soutenue.

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SOURCE Avison Young (Canada) Inc.

Pour de plus amples informations : Andrea Zviedris, [email protected], directrice, Communications et relations avec les médias, Canada