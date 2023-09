La confiance des citoyens au cœur des actions de Lobbyisme Québec : Rapport d'activité 2022-2023

QUÉBEC, le 27 sept. 2023 /CNW/ - Le commissaire au lobbyisme, Me Jean-François Routhier, rend public le rapport d'activité 2022-2023 de Lobbyisme Québec, intitulé Renouveler la confiance, qui a été déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale.

« Le fil conducteur de nos actions de la dernière année demeure la transparence et l'engagement des institutions publiques, des entreprises et des lobbyistes envers celle-ci. Ces valeurs sont intrinsèquement liées à Lobbyisme Québec depuis sa création et s'avèrent fondamentales pour renouveler la confiance de la population à l'égard de notre rôle, mais également envers les institutions démocratiques de façon générale », précise le commissaire.

Au cours de la dernière année, la transparence, l'engagement des parties prenantes et l'encadrement des activités de lobbyisme se sont notamment concrétisés par :

1 503 nouveaux lobbyistes inscrits, 13 789 lobbyistes ayant eu au moins un mandat déclaré actif pendant l'année financière et 2 643 déclarations et avis inscrits au registre;

7 000 activités de surveillance et de conformité, soit : 402 activités de surveillance; 6 958 activités de conformité; 64 activités de vérification et d'enquête;

4 050 demandes de renseignements et d'assistance-conseil traitées;

5 municipalités engagées à prendre part à une initiative visant à mettre en lumière les entreprises, organisations et leurs représentants qui se conforment à la Loi ainsi que les décideurs publics, citoyens et journalistes qui veillent au respect de celle-ci : la Ville de Montréal; la Ville de Québec; la Ville de Laval ; la Ville de Longueuil ; la Ville de Gatineau .



Première année d'application du Plan stratégique 2022-2026 de Lobbyisme Québec, 2022-2023 donne le ton à une nouvelle ère, marquée par le désir profond de l'institution de se rapprocher des citoyens et d'être reconnue comme référence en matière de transparence, pour ainsi renouveler leur confiance.

Pour connaître l'ensemble des résultats, consultez le rapport d'activité 2022-2023.

Notre mission

Lobbyisme Québec a pour mission de rendre transparentes les activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires de charges publiques et d'assurer leur sain exercice en vertu de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes. En faisant la promotion de la transparence et en soutenant le droit à l'information du public, l'institution contribue au renforcement de la confiance des citoyens envers les institutions publiques et les personnes qui les dirigent.

Les activités de l'institution sont placées sous l'autorité du commissaire au lobbyisme du Québec, personne désignée par l'Assemblée nationale.

