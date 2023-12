Cui Tiankai, ancien ambassadeur de Chine aux États-Unis : problèmes cognitifs et narratifs dans les relations sino-américaines

GUANGZHOU, Chine, 8 décembre 2023 /CNW/ - La conférence Understanding China, un événement prestigieux organisé par le China Institute for Innovation & Development Strategy, a eu lieu récemment à Guangzhou, en Chine. La conférence, qui portait sur « les nouveaux projets de la Chine dans un contexte de changements mondiaux sans précédent : élargir la convergence des intérêts et bâtir une communauté d'avenir commun », a présenté un discours-programme de Cui Tiankai, conseiller auprès de l'Institut des affaires étrangères du conseil du peuple chinois et ancien ambassadeur de Chine aux États-Unis pendant le déjeuner. Le déjeuner était présidé par Zheng Yongnian, président de l'institut de recherche du Guangdong et de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao et doyen de l'institut de recherche international du Qianhai de l'Université chinoise de Hong Kong (Shenzhen).

Le professeur Huang Renwei, distingué vice-président du China Institute for Innovation & Development Strategy et directeur général du Fudan Institute for Belt and Road and Global Governance. Cui Tiankai a souligné la nécessité d’un récit précis pour saisir l’essence de la Chine. Il a également mis en évidence les fausses perceptions largement répandues à l’égard de trois éléments de la politique étrangère de la Chine : Les intentions stratégiques mondiales de la Chine, sa politique étrangère concernant les pays limitrophes et son style diplomatique. Il a également exprimé son désir de faire appel à « Sun Wukong » pour représenter le style diplomatique de la Chine, une incarnation de loyauté, de constance, du discernement entre le bien et le mal, de puissance et des aspects culturels distincts de la Chine.

L'ancien secrétaire d'État américain, M. Henry Alfred Kissinger, est décédé avant la conférence, le 29 novembre.

« Plusieurs intervenants en ont fait mention et lui ont rendu hommage dans leur discours lors de la conférence. Son intérêt pour la stabilité stratégique mondiale et sa vision élargie du leadership mondial sont bien connus », a déclaré le professeur Huang Renwei, distingué vice-président du China Institute for Innovation & Development Strategy et directeur général du Fudan Institute for Belt and Road and Global Governance.

« Le décès de M. Kissinger marque un nouveau chapitre dans les relations internationales. Ce dernier a souvent dit que chaque visite en Chine était source de nouvelles connaissances et idées. Véritable symbole d'une époque, son décès n'a pas mis fin à celle-ci; il a plutôt déclenché une nouvelle ère dans les relations internationales. »

