TSX : GWO

Publication des résultats du premier trimestre le 7 mai





WINNIPEG, MB, le 29 avril 2025 /CNW/ - Great-West Lifeco (TSX : GWO) a annoncé aujourd'hui qu'elle publiera ses résultats financiers du premier trimestre de 2025 après la fermeture des marchés le mercredi 7 mai 2025.

Conférence téléphonique sur les bénéfices et webémission

Les résultats du premier trimestre feront l'objet d'une discussion lors d'une conférence téléphonique et d'une webémission audio organisées par la direction de la compagnie le jeudi 8 mai à 9 h 30 HE. La webémission en direct et le matériel de présentation seront accessibles à l'adresse greatwestlifeco.com/fr.

Les participants peuvent s'inscrire à l'avance à la webémission ou à la conférence téléphonique pour un accès plus rapide. Pour écouter la conférence téléphonique, composez le 1 833 752-3481 (sans frais) ou le 1 647 846-7232 (à l'extérieur du Canada ou des États-Unis). La version archivée de la conférence téléphonique se trouvera dans le site Web de Great-West Lifeco après celle-ci.

Assemblées annuelles

L'assemblée annuelle et extraordinaire de Great-West Lifeco et l'assemblée annuelle de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie, lesquelles auront lieu simultanément, se tiendront le jeudi 8 mai à 11 h 30 HE. Les actionnaires inscrits, les titulaires de police ayant droit de vote et les fondés de pouvoir dûment nommés peuvent participer aux assemblées en personne ou virtuellement. Ils auront pleinement l'occasion de poser des questions et de voter, sans égard à la manière dont ils participeront aux assemblées. Consultez greatwestlifeco.com/fr et canadavie.com pour obtenir des renseignements détaillés et consulter les documents relatifs aux assemblées annuelles de 2025.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille de services financiers engagée à bâtir un avenir plus solide, plus inclusif et plus sûr financièrement. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower et de Irish Life. Ensemble, nous fournissons des solutions de gestion du patrimoine, de retraite, de régime de garanties collectives, d'assurance et de gestion des risques à nos relations clients, qui se chiffrent à plus de 40 millions. Au 31 décembre 2024, l'actif total des clients de Great-West Lifeco s'établissait à plus de 3 billions de dollars. Great-West Lifeco est membre du groupe de sociétés de Power Corporation et ses actions sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez greatwestlifeco.com/fr.

SOURCE Great-West Lifeco Inc.

Sources et renseignements : Relations avec les médias : Marie-Emmanuelle Cadieux, 514-878-6128, [email protected] ; Relations avec les investisseurs : Shubha Khan, 416 552-5951, [email protected]