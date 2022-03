La Conférence ferroviaire de Teamsters Canada a récemment publié un communiqué de presse concernant le lock-out au Canadien Pacifique. À titre de précision, en plus du lock-out, la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada est également en grève à travers le pays.

Calgary, AB, le 20 mars 2022 /CNW/ - La Conférence ferroviaire de Teamsters Canada (CFTC) a récemment publié un communiqué de presse concernant le lock-out au Canadien Pacifique (CP). Précisons qu'en plus du lockout, la CFTC est en grève CP à travers le pays.

Les membres sont déjà à l'extérieur à diverses gares de triage du CP partout au pays et feront du piquetage toute la nuit.

Les salaires et les pensions demeurent les principales pierres d'achoppement. Cependant, les conditions de travail qui remettent en question la capacité du chemin de fer à recruter et à conserver ses effectifs sont également en cause dans ces négociations.

Le syndicat des Teamsters représente les intérêts de 125 000 membres au Canada, dont 16 000 œuvrent dans le secteur ferroviaire. Ils et elles sont affiliés-ées à la Fraternité internationale des Teamsters, dont l'effectif syndical est de 1,4 million de membres en Amérique du Nord.

