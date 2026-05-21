Une initiative du FEIA au cœur des grandes transformations mondiales

MONTRÉAL, le 21 mai 2026 /CNW/ - Du 8 au 10 juin 2026, Montréal accueillera la 32e édition de la Conférence de Montréal sous le thème « Mener à travers l'incertitude ». Organisé par le FEIA, cet événement emblématique rassemble, depuis plus de trois décennies, plus de 2 600 participants et 125 conférenciers issus des milieux économique, politique, financier et académique pour réfléchir aux grands enjeux de notre époque et contribuer à façonner les solutions de demain.

Transformer l'incertitude en décisions

Dans un contexte où la compétition géopolitique redessine les alliances et dans lequel la sécurité énergétique et l'accès aux ressources stratégiques deviennent des enjeux de souveraineté, et à un moment où l'intelligence artificielle accélère la transformation des organisations, la Conférence de Montréal s'affirme comme un lieu incontournable de réflexion stratégique et d'action. D'importantes idées y prennent forme, des échanges s'y transforment en partenariats, et d'audacieuses visions s'y concrétisent en initiatives tangibles.

Comprendre le monde de demain, aujourd'hui

Pendant trois jours, la Conférence de Montréal explorera des enjeux stratégiques au cœur des grandes transformations mondiales. La programmation et les discussions s'articuleront autour de trois grandes journées thématiques :

La géopolitique, la finance et la défense (8 juin)

La sécurité énergétique, les infrastructures et les commodités critiques (9 juin)

L'économie numérique, les sciences de la vie et le futur du travail (10 juin).

Pour nourrir ces réflexions, des conférenciers de haut niveau prendront la parole, dont :

Jean-Pierre Raffarin, Ancien Premier ministre français et président de la Fondation Prospective et Innovation

Stephen Smith, Président du conseil et chef de la direction Financière First National et Banque Fairstone et nouveau co-propriétaire de The Economist

Mélanie Joly, ministre de l'Industrie, Canada

Stéphane Séjourné, vice-président exécutif et commissaire à la prospérité et à la stratégie industrielle, Commission européenne

Mathias Cormann, secrétaire général, Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

Afsaneh Beschloss, fondatrice et cheffe de la direction, RockCreek

Bob Frenzel, chairman, président et chef de la direction, Xcel Energy

Heather Chalmers, présidente et cheffe de la direction, GE Vernova Canada

Erkki Keldo, ministre de l'Économie et de l'Industrie, Estonie

Geneviève Mottard, présidente-directrice générale, Ordre des CPA du Québec

Deep Sani, Graham Carr et Stéphane Pellage, respectivement recteur de l'Université McGill, l'Université Concordia et l'Université du Québec à Montréal

Ces opportunités favorisent le développement économique des entreprises québécoises, canadiennes et internationales, tant sur le plan local qu'à l'échelle mondiale.

Inscription et informations

Pour participer et pour consulter la programmation complète ainsi que la liste des conférenciers, rendez-vous sur le site officiel de la Conférence de Montréal.

À propos de la Conférence de Montréal

La Conférence de Montréal réunit des décideurs de toutes les sphères de la société pour aborder les plus grands enjeux actuels. Fondée en 1994 par le FEIA, la Conférence est passée d'un rassemblement ponctuel à un événement de renommée internationale sur plusieurs jours, auquel participent des dirigeants et des décideurs des mondes gouvernementaux, économiques et universitaires. Le FEIA présentera dans les prochains mois La Conférence de Toronto, la Conférence de Paris et le World Strategic Forum à Miami.

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Est disponible pour interviews: Benjamin Booth, directeur exécutif de la Conférence de Montréal

SOURCE Forum économique international des Amériques

Accréditation des médias: Les demandes d'accréditation média et d'interviews avec les conférenciers peuvent être envoyées à : [email protected] et [email protected]