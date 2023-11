La Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle lance sa campagne des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes

MONTRÉAL, le 24 nov. 2023 /CNW/ - Du 25 novembre au 6 décembre, la Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle (CLES) lance sa campagne des 12 jours d'action contre la violence envers les femmes.

Partout sur la planète, le 25 novembre est dédié depuis plus de 20 ans à la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. La campagne de la CLES vise à rappeler que ce type de violence est un obstacle majeur à l'égalité entre les sexes. Cette année, la CLES souhaite aborder tout particulièrement le sujet du droit à la sortie et amener la population à reconnaître que la prostitution est une violence.

« À la CLES, nous défendons le droit pour les femmes de sortir de la prostitution et de vivre dans un monde sans violence. Afin de répondre à la volonté des femmes qui souhaitent quitter le milieu, il est vital que nous continuions de leur offrir des solutions concrètes et de les accompagner dans leurs démarches de sortie, explique Jennie-Laure Sully, coordonnatrice à la CLES. Malheureusement, un certain discours tendancieux qui circule souvent dans les médias évacue systématiquement la question des violences et des injustices inhérentes à la prostitution. En réalité, ce que ce discours revendique, c'est avant tout le droit des hommes d'accéder aux corps des femmes et d'en disposer à leur guise, puisque c'est bien ce en quoi consiste la prostitution. Nous menons chaque année cette campagne pour conscientiser le public sur la détresse et la violence qui se cachent derrière les portes closes. »

Durant 12 jours, la CLES publiera du contenu audiovisuel sur ses réseaux sociaux avec le mot-clic #Droitalasortie. En outre, elle fera résonner la voix de ses membres et alliées de partout au Québec, celles qui travaillent sur le terrain et qui luttent contre la prostitution. La campagne se terminera avec un webinaire le 6 décembre, qui marquera cette année le 34e anniversaire de la tragédie de Polytechnique, où 14 femmes ont été assassinées en 1989. À ce webinaire, intitulé « Lutte contre les féminicides ici et ailleurs : du 6 décembre 1989 à aujourd'hui », seront présentes Francine Pelletier, journaliste et documentariste féministe, et Julie Antoine, coordonnatrice de la Coalition féministe contre la violence envers les femmes. Il y sera question du lien entre féminicides et condition féminine, mais aussi entre féminicides et prostitution.

À propos de la CLES

La Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle est un organisme de première ligne qui croit que la prostitution est une forme de violence contre les femmes et l'expression systémique de l'inégalité et de la pauvreté des femmes ainsi que du racisme et du colonialisme. Depuis 18 ans, la CLES soutient les femmes prises dans l'industrie du sexe et celles qui en sont sorties. Elle croit que la voix des survivantes est essentielle au mouvement féministe s'il souhaite mettre fin aux violences perpétrées envers les femmes.

