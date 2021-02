OTTAWA, ON, le 1er févr. 2021 /CNW/ - Craig Bascombe, président, de la division des systèmes de loterie et directeur financier de Compagnie Canadienne des Billets de Banque, Limitée, (CBN) est heureux d'annoncer que CBN a accepté d'acquérir BUMP 50:50 de la société britannique Sportech PLC. La transaction sera conclue dans les plus brefs délais, sous réserve de l'approbation réglementaire.

CBN et BUMP sont déjà des fournisseurs importants de 50/50 et de d'autres solutions élèctroniques de produits de tirage pour nombreuses fondations d'équipes sportives majeures et pour d'autres organismes sans but lucratif en Amérique du Nord. Le personnel talentueux des deux organisations travaillera en étroite collaboration pour aider les clients existants et potentiels pour améliorer le succès de leurs programmes de tombola charitable.

Les tirages au sort sur place et en ligne font désormais partie intégrale du succès de nombreux efforts de collecte de fonds de bienfaisance et sans but lucratif. Les juridictions à travers les États-Unis et le Canada réalisent maintenant l'importance d'élargir les possibilités dans ce secteur pour aider les organismes de bonne cause à atteindre leurs objectifs sociaux. Les fermetures et les restrictions de distanciation qui ont été la marque de la pandémie actuelle rendent la migration croissante vers des solutions de tombola en ligne fiables et sécuritaires pour la collecte de fonds plus urgente. Le personnel de jeu charitable du CBN et de BUMP est prêt à aider les clients nouveaux et existants à tirer parti des technologies, des services et des systèmes de soutien des deux sociétés qui rendront les opportunités de tombola en ligne et sur place encore plus fructueuses.

Les antécédents de BUMP, sa culture et son approche gagnant-gagnant des affaires en font un partenaire idéal de la division des systèmes de loterie de CBN.

Il y a de grandes choses à faire dans le domaine des jeux de bienfaisance.

