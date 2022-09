La Communauté Nazareth ouvre une nouvelle maison à Montréal!

MONTREAL, le 8 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La Communauté Nazareth a célébré ce matin l'acquisition d'une nouvelle propriété au 1218, avenue Seymour. L'événement a réuni des membres de son conseil d'administration et de son personnel, de fidèles bénévoles, des politiciens locaux ainsi que des résidents du quartier.

La Communauté Nazareth élargit son parc immobilier pour offrir de nouveaux logements de qualité aux Montréalais et Montréalaises dans le besoin (Groupe CNW/Nazareth Community)

« Nous sommes très reconnaissants du soutien de la collectivité aujourd'hui. Offrir des résidences de qualité aux Montréalais et Montréalaises est un effort collectif qui serait impossible sans la confiance et l'appui de la généreuse famille de la Communauté Nazareth », a affirmé Sheila Woodhouse, directrice générale de l'organisme.

« Alors que Montréal connaît une pénurie de logements sociaux viables, la Communauté Nazareth est fière d'offrir de nouveaux logements dans son quartier aux abords du square Cabot », a-t-elle ajouté.

S'appuyant sur un modèle économique et axé sur les solutions, la Communauté Nazareth offre des services et un soutien inestimables aux résidents et résidentes les plus vulnérables de notre ville. Le 1218, avenue Seymour s'ajoute aux trois propriétés existantes de l'organisme : la Maison de John, la Maison de Nazareth et la Maison d'Anne.

LA COMMUNAUTÉ NAZARETH

En 1979, après avoir été bouleversé par la vue d'un sans-abri livré aux rudesses de l'hiver, Dennis Hadley, simple citoyen, a fondé la Maison Nazareth, un foyer destiné aux hommes en situation d'itinérance. Depuis, la Maison Nazareth est devenue la Communauté Nazareth, un organisme qui offre aux adultes de toutes les identités de genre des foyers accueillants qui les aident à trouver leur voie et leur potentiel dans un cadre sûr et bienveillant.

Renseignements: Demandes de renseignements : Glenn Massad, relations avec les médias et le public, Communauté Nazareth, 514 585-2236, [email protected]