MONTRÉAL, le 17 sept. 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Laurent - Mont-Royal (CCSL-MR) a accueilli aujourd'hui plus de 250 participants à son lunch-conférence de prestige, qui s'est déroulé au Crystal. Fidèle à la tradition de cet événement attendu depuis plus de vingt ans, le maire de Saint-Laurent, M. Alan DeSousa, y a présenté les grandes orientations qui guideront le développement de l'arrondissement d'ici 2043, année de son 150e anniversaire.

Une vision tournée vers l'avenir

Dans une allocution inspirante, M. DeSousa a rappelé les transformations majeures des dernières décennies, de l'arrivée du REM à la mise en service d'infrastructures phares comme la Bibliothèque du Boisé et le Complexe sportif. Il a ensuite projeté l'avenir de Saint-Laurent autour de trois priorités :

faire de l'arrondissement un territoire carboneutre et circulaire ;

; consolider son rôle de pôle d'innovation reconnu à l'échelle internationale ;

; renforcer son attractivité comme milieu de vie complet et dynamique.

Le maire a également souligné l'importance croissante de l'intelligence artificielle dans l'évolution économique et sociale, tout en annonçant un projet pilote de covoiturage local avec MOBA pour soutenir la mobilité durable.

Une communauté d'affaires mobilisée

« Ce lunch-conférence illustre parfaitement la force du dialogue entre le milieu municipal et les entrepreneurs », a indiqué Caroline Casabon, directrice générale de la CCSL-MR. « Les propos du maire DeSousa viennent confirmer la volonté partagée de bâtir ensemble un territoire innovant, durable et prospère. »

À propos de la CCSL-MR

La Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Laurent - Mont-Royal regroupe et représente la communauté d'affaires de l'arrondissement de Saint-Laurent et de la Ville de Mont-Royal. Par ses événements, ses services et ses représentations, elle contribue à la vitalité économique, à l'innovation et au rayonnement du territoire.

