LA COMMISSION SUR LE CARIBOU A LAMENTABLEMENT ÉCHOUÉ

SACRÉ-CŒUR, QC, le 23 août 2022 /CNW Telbec/ - Le Groupe Boisaco accueille avec une grande déception les recommandations qui ont récemment été déposées par la commission Gélinas. De toute évidence, la commission n'a pas réussi à accomplir la difficile tâche de prendre en compte toutes les connaissances et tous les enjeux, en vue de pouvoir établir une stratégie adaptative, évolutive et concertée, en regard de la protection du caribou.

La commission semble avoir tout simplement ignoré plusieurs faits et/ou connaissances scientifiques qui ont été déposés à son attention et qui militent en faveur d'une approche prudente, adaptative et évolutive. Le Groupe Boisaco a la conviction qu'il est nécessaire d'aménager adéquatement nos forêts pour pouvoir les protéger contre les feux et les épidémies d'insectes et maintenir ainsi un habitat et une nutrition adéquate et suffisante pour le caribou. De multiples autres mesures d'aménagement pourraient être bénéfiques pour le caribou. Malheureusement, la commission a ignoré toutes les pistes de solution suggérées.

La commission semble également avoir fait fi de tous les bienfaits de la foresterie pour notre société. En cette ère où les changements climatiques sont de loin le plus grand enjeu à l'échelle planétaire, comment peut-on justifier des recommandations qui vont engendrer une diminution drastique des bienfaits associés à l'utilisation du bois, ressource renouvelable par excellence? Le bois est de loin le matériau le plus écologique, en plus d'être une source d'énergie verte en remplacement des énergies sales plus polluantes.

Finalement, la commission a totalement échoué dans l'évaluation et la prise en compte des impacts socio-économiques pour les travailleurs, les citoyens et les communautés qui vivent et dépendent de la forêt. Le Groupe Boisaco est cité en « exemple » dans le rapport de la commission, pour son modèle coopératif et ses efforts d'innovation, de valorisation et de diversification. Pourtant les recommandations qu'elle formule engendreraient une diminution de plus de 50% des approvisionnements et mettraient carrément en péril la continuité des activités de nos entreprises. Comment la commission peut-elle en arriver à formuler des recommandations aussi drastiques sans en avoir analysé précisément les impacts ? Aucune des 35 recommandations ne fait état d'une analyse rigoureuse des impacts socio-économiques engendrés.

Malgré que la commission ait échoué dans l'accomplissement de sa mission, nous demeurons confiants que le gros bon sens finira par émerger et que le gouvernement s'assurera de voir clair et de prendre les bonnes décisions. En cette période de fortes turbulences à l'échelle planétaire, il est en effet primordial que notre société favorise et encourage les entreprises axées sur la mise en valeur des ressources renouvelables de même que sur le développement durable et concerté avec le milieu.

À propos du Groupe Boisaco

Le Groupe Boisaco appartient à ses travailleurs regroupés au sein des trois coopératives de travail Cofor, Unisaco et Valisaco, ainsi qu'à plus de 800 citoyens du milieu regroupés au sein des deux sociétés de placement Investra et Intrafor. Le Groupe Boisaco a pour mission d'être un moteur de développement durable et de générer des retombées socio-économiques dans son milieu par la mise en valeur de la ressource ligneuse. Durant la dernière année, environ 600 emplois directs ont découlé des opérations de l'ensemble du groupe. Boisaco effectue les opérations forestières et la transformation des essences résineuses, Bersaco et Valibois effectuent la transformation des essences feuillues, les sociétés Sacopan, Ripco, et Granulco, œuvrent dans la 2e et 3e transformation des produits conjoints alors que l'entreprise apparentée Les Bois du Fjord œuvre dans la mise en marché, la remanufacturation et la livraison des produits finis.

