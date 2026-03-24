Aujourd'hui, la Commission sur l'avenir du sport au Canada a publié son rapport final, à l'issue de près de deux années d'examen approfondi, d'analyse et de mobilisation auprès d'un large éventail de participants.

OTTAWA, ON, le 24 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, la Commission sur l'avenir du sport au Canada a publié son rapport final, à l'issue de près de deux années d'examen approfondi, d'analyse et de mobilisation auprès d'un large éventail de participants. Le rapport final présente les conclusions finales et les 98 appels à l'action de la Commission pour améliorer la sécurité dans le sport et renforcer fondamentalement le système sportif au Canada.

Le rapport final fournit également une feuille de route pour un changement axé sur la prévention, l'intervention et le soutien en matière de sport sécuritaire, ainsi que sur le renouvellement du leadership, l'harmonisation, la gouvernance, le financement et l'investissement dans l'ensemble du système sportif canadien.

Le rapport final se concentre sur les deux volets du mandat de la Commission : l'amélioration de la sécurité dans le sport et du système sportif au Canada.

Améliorer la sécurité dans le sport

La Commission a constaté que la maltraitance dans le sport est répandue, systémique et persistante. Les déséquilibres de pouvoir et une culture du silence ont permis à ces pratiques de perdurer, la victoire, la réputation et le financement étant trop souvent priorisés par rapport à la sécurité et au bien-être des participants. Des faiblesses de longue date dans le système sportif, notamment des défaillances de gouvernance et une surveillance insuffisante, ont permis à la maltraitance de perdurer.

Les appels à l'action de la Commission qui visent à améliorer la sécurité dans le sport mettent l'accent sur l'intervention efficace, le soutien aux personnes touchées et la prévention. Le rapport final préconise la mise en place de politiques cohérentes en matière de sécurité dans le sport et de mécanismes de plainte à l'échelle du pays. La Commission recommande la création d'une autorité pancanadienne de sport sécuritaire habilitée à enquêter et à statuer sur les signalements de maltraitance à tous les niveaux du sport. Reconnaissant l'urgence de la situation, la Commission demande également au gouvernement fédéral de soutenir les programmes provinciaux et territoriaux de sport sécuritaire afin que des normes communes et des mécanismes indépendants et centralisés puissent être mis en œuvre à l'échelle nationale.

Nos appels à l'action clés qui visent à renforcer les mesures de prévention comprennent la création d'un programme pancanadien d'éducation sur le sport sécuritaire, l'élaboration de politiques universelles de vérification des antécédents, la désignation d'agents de protection et la création d'un registre pancanadien des personnes sanctionnées dans le sport.

Améliorer le système sportif

La Commission a constaté que le système sportif canadien est sous-financé et fragmenté et qu'il manque d'un leadership national clair. Les obstacles à la participation se multiplient alors que le sport devient de plus en plus coûteux, inaccessible et exclusif. Le système sportif doit être inclusif, sécuritaire, accessible et accueillant pour tous.

Pour améliorer le système sportif, les appels à l'action de la Commission mettent l'accent sur le renforcement du leadership, de la gouvernance et l'harmonisation du système, l'augmentation urgente des investissements dans le système sportif, la réduction des obstacles à la participation, particulièrement pour les groupes méritant l'équité, et en veillant à ce que le système sportif intègre les perspectives autochtones.

Le rapport final recommande une collaboration intergouvernementale accrue et à la création d'une entité sportive centralisée, structurée en société d'État, afin d'assurer un leadership national, de superviser le financement fédéral, d'établir et de faire respecter des normes, de réduire les chevauchements et d'améliorer la reddition de comptes. Parmi les autres appels à l'action clés figurent la mise en place de normes de gouvernance obligatoires pour les organismes sportifs, une augmentation des investissements publics dans le sport, la mise en place de services partagés entre les organismes sportifs et la fusion de ces derniers.

La Commission souligne que la sécurité dans le sport et le système sportif sont étroitement liés. Les défaillances du système sportif ont une incidence directe sur la sécurité dans le sport. Un système solide et bien gouverné est nécessaire pour créer et maintenir des environnements sportifs sécuritaires.

Ces conclusions finales et ces appels à l'action sont le résultat de l'examen approfondi du système sportif mené par la Commission. Au cours de son mandat, la Commission a tenu plus de 590 réunions et rencontré plus de 1 000 personnes, dont 175 personnes victimes ou survivantes de mauvais traitements dans le sport et des représentants de 270 organismes de sport. Les participants ont partagé plus de 1 400 documents et soumissions. La Commission a également reçu plus de 150 soumissions suivant la publication du rapport préliminaire et 3 351 réponses à son sondage public en ligne.

Le rapport final de la Commission reflète la profondeur des préoccupations exprimées par les participants et l'urgence de la réforme. Il appelle à une action gouvernementale décisive et soutenue pour rétablir la confiance, protéger les participants et s'assurer que le sport est sécuritaire, inclusif et accessible à toutes les Canadiennes et à tous les Canadiens.

Citations

« Le sport se trouve à un tournant au Canada. Bien que le sport est d'une grande importance pour les Canadiennes et les Canadiens, des défaillances systémiques et des mauvais traitements répandus continuent de compromettre la sécurité des participants et la santé du système sportif. Le statu quo n'est pas acceptable. Ce rapport final présente 98 appels à l'action concrets visant à bâtir un système sportif qui est sécuritaire, responsable, inclusif et aligné aux valeurs canadiennes. Pour apporter des changements significatifs, il faudra une action résolue et une collaboration continue entre les gouvernements et le secteur du sport. La voie à suivre est claire et c'est maintenant qu'il faut agir ».

- Lise Maisonneuve, commissaire, Commission sur l'avenir du sport au Canada

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SOURCE Commission sur l'avenir du sport au Canada

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