LA COMMISSION MUNICIPALE PUBLIE SON RAPPORT D'AUDIT DE PERFORMANCE SUR LA PRÉPARATION MUNICIPALE AUX SINISTRES

QUÉBEC, le 10 mars 2026 /CNW/ - La Commission municipale publie aujourd'hui son rapport d'audit de performance portant sur la préparation municipale aux sinistres. Les travaux d'audit ont été menés dans les trois municipalités de moins de 10 000 habitants suivantes :

Municipalité de Havre-Saint-Pierre (Côte-Nord)

Municipalité de Saint-Félix-de-Valois (Lanaudière)

Ville de Témiscouata-sur-le-Lac (Bas-Saint-Laurent)

Le but de cet audit de performance était de s'assurer que les municipalités prennent les mesures nécessaires pour faire face aux risques de sinistres et favoriser la résilience de leur collectivité.

Faits saillants

Les trois municipalités auditées disposent de plans de sécurité civile complets et fondés sur une connaissance des risques majeurs sur leur territoire. Toutefois, certaines lacunes observées révèlent la nécessité de mettre en place des mesures pour renforcer le niveau de préparation face aux risques de sinistres et favoriser la résilience de la collectivité.

Deux des trois municipalités ont mis en place des actions leur permettant une appropriation suffisante des mesures de sécurité civile. Ces actions gagneraient toutefois à être mieux encadrées pour assurer une préparation optimale et pérenne. Dans le cas de la troisième municipalité, des améliorations importantes sont requises pour opérationnaliser son plan de sécurité civile.

Les trois municipalités mettent à la disposition de leur population respective de l'information concernant la préparation aux sinistres sur leur site Web. La qualité et la suffisance de ces informations sont toutefois variables. Également, les trois municipalités prévoient des modalités de suivi et d'amélioration continue dans leur plan de sécurité civile, mais celles-ci ne sont pas appliquées systématiquement.

À la lumière de ces constats, les municipalités auditées ont adhéré à l'ensemble des recommandations formulées par la Commission municipale. Ces dernières devront élaborer un plan d'action pour appliquer chacune des recommandations formulées. La Commission évaluera, généralement trois ans suivant la publication du rapport, leur degré d'application.

Citation

« Dans un contexte où les sinistres se multiplient et gagnent en intensité, la préparation devient essentielle. Les municipalités, premières responsables de la protection des personnes et des biens, jouent un rôle central dans la sécurité civile et le rétablissement rapide des services essentiels. » - Nancy Klein, vice-présidente à la vérification de la Commission municipale du Québec

