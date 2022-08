La Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards dépose son rapport auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

QUÉBEC, le 22 août 2022 /CNW Telbec/ - La Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards est heureuse d'annoncer le dépôt de son rapport auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). Au terme de la série de consultations publiques qui s'est tenue dans sept villes et six régions du Québec, la Commission soumet 35 recommandations s'appuyant sur les informations et suggestions reçues par les parties prenantes rencontrées.

La Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui y ont participé, citoyens et citoyennes de même que représentantes et représentants de diverses organisations, qui ont contribué d'une façon ou d'une autre aux activités de la Commission. Au total, environ 550 personnes ont assisté aux audiences publiques, 35 organisations ont rencontré les commissaires en privé, 147 mémoires ont été déposés et 469 personnes ont partagé leurs opinions en ligne.

« Les derniers mois nous ont prouvé que l'enjeu du caribou divise la population. Un large consensus se dégage quant à l'importance de préserver les populations de caribous, mais les moyens pour y arriver diffèrent. Même si notre mandat abordait une problématique complexe, nous sommes très fiers de remettre un rapport étoffé qui, espérons-le, permettra d'aiguiller le MFFP vers l'élaboration de sa stratégie de protection du caribou. Le Québec doit rapidement passer en mode solutions pour préserver cette espèce emblématique et assurer un développement économique viable pour le Québec et ses régions. »

Nancy Gélinas, présidente de la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards

Espace Web de la Commission : https://consultation.quebec.ca/processes/caribous

Le mandat de la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards était de rencontrer les citoyens et les citoyennes, les communautés autochtones ainsi que les parties prenantes des régions visées afin de les entendre sur deux scénarios théoriques qui favorisent l'autosuffisance du caribou dans les territoires touchés.

