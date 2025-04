OTTAWA, ON, le 1er avril 2025 /CNW/ - La Commission des débats des chefs a invité les chefs de parti de cinq partis politiques à participer aux prochains débats des chefs, en se fondant sur sa décision sur les critères de participation publiés le 14 janvier 2025.

Les chefs des partis politiques enregistrés suivants sont invités à participer aux deux débats des chefs qui auront lieu à La Maison de Radio-Canada à Montréal, Québec le mercredi 16 avril à 20h HAE (en français) et le jeudi 17 avril à 19h HAE (en anglais):

Bloc Québécois

Nouveau Parti démocratique

Parti conservateur du Canada

Parti libéral du Canada

Parti vert du Canada

Pour être invité par la Commission à participer aux débats des chefs, le chef d'un parti politique enregistré devait répondre à deux des critères suivants :

i) à la date du déclenchement de l'élection générale, le parti est représenté à la Chambre des communes par un député qui a été élu en tant que membre de ce parti.

ii) 28 jours avant la date de l'élection générale, le parti récolte un soutien national d'au moins 4 %, déterminé par les intentions de vote et mesuré par les principales firmes nationales de sondage d'opinion, en utilisant la moyenne des derniers résultats publiés par ces firmes.

iii) 28 jours avant la date de l'élection générale, le parti a endossé des candidats dans au moins 90 % des circonscriptions fédérales.

Quatre partis se sont qualifiés selon les critères (i) et (ii). Chacun était représenté à la Chambre des communes et a récolté un soutien national d'au moins 4 % dans les sondages d'opinion. Pour l'explication de la décision relative au critère (ii) publiée le 7 mars 2025, veuillez consulter L'Application du critère de participation (ii) pour les prochains débats des chefs.

Bloc Québécois (5,554 %)

Nouveau Parti démocratique (8,738 %)

Parti conservateur du Canada (36,877 %)

(36,877 %) Parti libéral du Canada (42,985 %)

Un parti s'est qualifié selon les critères (i) et (iii). Il était représenté dans la Chambre des communes et a soumis à la Commission une liste de candidats endossés dans au moins de 90 % des circonscriptions fédérales.

Parti vert du Canada (343 candidats / 100 %)

Malgré le fait que le Parti Populaire du Canada se qualifie en vertu du critère (iii) (342 candidats / 99.7%), il ne pas répond pas au critère (i) ou (ii) pour que son chef soit invité à participer aux débats.

Pour obtenir des renseignements détaillés sur les résultats des sondages et les listes de candidats endossés utilisées pour l'explication de la décision finale, veuillez consulter Chefs de parti qui répondent aux critères de participation aux débats des chefs pour la 45e élection générale.

