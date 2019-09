La Commission des débats des chefs invite le chef du Parti populaire du Canada à participer aux débats les 7 et 10 octobre

OTTAWA, le 16 sept. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, le commissaire aux débats David Johnston a transmis à Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada (PPC), une invitation à se joindre à cinq autres chefs de parti lors des deux débats de la Commission les 7 et 10 octobre prochains.

« À la lumière de notre évaluation approfondie, j'ai la conviction que plus d'un candidat soutenu par le parti a une véritable possibilité d'être élu », a indiqué David Johnston.

Le commissaire a pris en compte un ensemble de facteurs, notamment les suivants :

Nombre de membres du parti, capacité de financement et capacité organisationnelle;

Sondages menés dans les circonscriptions par la Commission, sondages publics menés dans les circonscriptions et analyses d'experts démontrant un soutien dans les circonscriptions désignées;

Présence importante dans les médias concernant divers enjeux nationaux.

« Compte tenu des renseignements obtenus récemment, selon moi le PPC a su attirer un nombre important de membres, qu'il est particulièrement présent dans les médias et le paysage politique et, selon les sondages récents, qu'il a une possibilité raisonnable de connaître du succès dans plus d'une circonscription. Étant donné l'ensemble de ces facteurs, le PPC satisfait à deux des trois critères établis dans notre décret », a affirmé le commissaire.

Les détails de la décision sont accessibles ici

Le mandat de la Commission stipule que les partis doivent satisfaire à deux des trois critères établis afin que leur chef soit invité à participer aux débats. Les critères, précisés au paragraphe 2b) du décret C. P. 2018-1322, sont les suivants :

Critère i) : au moment où l'élection générale en cause est déclenchée, le parti est représenté à la Chambre des communes par un député ayant été élu à titre de membre de ce parti;

Critère ii) : il a l'intention, de l'avis du commissaire aux débats, de soutenir des candidats dans au moins 90 % des circonscriptions en vue de l'élection générale en cause;

Critère iii) : ses candidats ont obtenu, lors de l'élection générale précédente, au moins 4 % du nombre de votes validement exprimés ou les candidats qu'il soutient ont une véritable possibilité d'être élus lors de l'élection générale en cause, de l'avis du commissaire aux débats, compte tenu du contexte politique récent, des sondages d'opinion publique et des résultats obtenus aux élections générales précédentes.

Le 12 août dernier, la Commission a invité à participer aux débats les chefs des partis suivants : le Bloc Québécois, le Parti conservateur du Canada, le Parti vert du Canada, le Parti libéral du Canada et le Nouveau parti démocratique. À ce moment, la Commission avait conclu que le PPC satisfaisait à un critère (« il a l'intention, […], de soutenir des candidats dans au moins 90 % des circonscriptions en vue de l'élection générale en cause »). Cependant, à cette étape du cycle électoral et compte tenu des données probantes disponibles à ce moment, le commissaire ne considérait pas que le PPC avait une possibilité raisonnable de faire élire plus d'un candidat. La Commission avait indiqué qu'il s'agissait d'une évaluation préliminaire et qu'elle chercherait à obtenir davantage d'informations. La Commission avait demandé au PPC de lui transmettre des renseignements supplémentaires avant le 9 septembre.

Le mandat de la Commission des débats des chefs consiste à organiser deux débats des chefs lors de la campagne électorale de 2019 - un en anglais et un en français, et de produire un rapport pour le Parlement qui comprendra les conclusions, les leçons et les recommandations qui serviront à déterminer l'avenir de la Commission des débats des chefs.

