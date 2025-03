OTTAWA, ON, le 24 mars 2025 /CNW/ - La Commission des débats des chefs dévoile aujourd'hui le lieu et les dates des prochains débats des chefs ainsi que la date à laquelle les chefs de parti seront invités à participer aux débats.

Les deux débats auront lieu à la Maison de Radio-Canada à Montréal (Québec), le mercredi 16 avril à 20h HAE (en français) et le jeudi 17 avril à 19h HAE (en anglais).

La décision d'utiliser les installations techniques et les studios existants a été prise conjointement par la Commission et le producteur des débats. Il s'agit d'une approche prudente et efficace sur le plan budgétaire qui garantira des normes de production de haute qualité.

Invitations aux chefs des partis politiques

La Commission a publié les critères de participation pour les prochains débats le 14 janvier 2025.

Pour être invité par la Commission à participer aux débats des chefs, le chef d'un parti politique enregistré doit répondre à deux des critères suivants :

i) à la date du déclenchement de l'élection générale, le parti est représenté à la Chambre des communes par un député qui a été élu en tant que membre de ce parti;

ii) 28 jours avant la date de l'élection générale, le parti récolte un soutien national d'au moins 4 %, déterminé par les intentions de vote et mesuré par les principales firmes nationales de sondage d'opinion, en utilisant la moyenne des derniers résultats publiés par ces firmes;

iii) 28 jours avant la date de l'élection générale, le parti a endossé des candidats dans au moins 90 % des circonscriptions fédérales.

La Commission annoncera quels chefs seront invités à participer aux débats des chefs le 1 avril, 2025.

Mandat

Les critères de participation correspondent au mandat de la Commission, qui stipule que les débats des chefs « profitent de la participation des chefs qui sont les plus à même de devenir premier ministre ou dont le parti politique est le plus à même de remporter des sièges au Parlement ».

Ils font en sorte que les chefs invités aux débats reflètent une image actuelle des forces politiques en place au moment où les débats ont lieu.

Modérateurs et format

Afin de produire des débats les plus informatifs et les plus efficaces pour les électeurs, la Commission a établi les principes de modération et de format suivants : un seul modérateur et un format simple et flexible qui encourage les échanges significatifs entre les chefs.

Comme annoncé en octobre dernier, Patrice Roy, journaliste et chef d'antenne du Téléjournal avec Patrice Roy et de l'émission En direct avec Patrice Roy sur RDI, sera le modérateur du débat français, et Steve Paikin, journaliste et animateur de l'émission phare d'affaires publiques The Agenda with Steve Paikin à TVO, sera le modérateur du débat anglais.

À propos de la Commission des débats des chefs

La Commission des débats des chefs est un organisme public indépendant qui a pour mandat d'organiser deux débats des chefs lors des élections fédérales qui sont dans l'intérêt public, un en français et un en anglais, tout en portant une attention particulière aux langues autochtones. La Commission a la responsabilité de définir les critères de production, de promotion et de distribution des débats des chefs, tout en respectant l'indépendance journalistique pour ce qui est du contenu des débats et d'établir les critères de participation aux débats.

