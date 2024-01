OTTAWA, ON, le 24 janv. 2024 /CNW/ - En vertu de son mandat, l'Enquête publique sur l'ingérence étrangère dans les processus électoraux et les institutions démocratiques fédéraux a demandé au gouvernement du Canada que la collecte et la communication de documents concernant la division (a)(i)(A) de son mandat incluent les informations et les documents concernant l'ingérence alléguée de l'Inde reliée aux élections de 2019 et 2021.

Le gouvernement du Canada a créé la Commission sur l'ingérence étrangère afin de répondre aux préoccupations exprimées au sujet de l'ingérence étrangère dans les élections générales de 2019 et 2021. La Commission examinera également la façon dont les informations qui y étaient relatives ont circulé au sein du gouvernement fédéral, les actions qui ont été prises en réponse, évaluera la capacité du gouvernement fédéral à détecter, dissuader et contrer l'ingérence étrangère, et fera des recommandations sur l'ensemble de ces questions. La Commission déposera un premier rapport au plus tard le 3 mai 2024, et son rapport final au plus tard le 31 décembre 2024.

