La Commission de protection du territoire agricole du Québec fête son 45e anniversaire - Une culture de protection depuis 45 ans

QUÉBEC, le 9 nov. 2023 /CNW/ - C'est aujourd'hui que la Commission de protection du territoire agricole du Québec (Commission) souligne officiellement son 45e anniversaire.

Créée dans le cadre de l'effervescence des grands projets d'infrastructures, jumelés à la densification et à l'urbanisation des localités au cours des années 1960 et 1970, la Commission a eu dès lors le mandat de protéger les terres agricoles du Québec. Depuis sa création le 9 novembre 1978, la Commission a rendu plus de 169 000 décisions en vertu des deux lois qu'elle administre, tout en réalisant plus de 193 000 vérifications de déclarations de droits. Les principales actions, combinées aux activités de surveillance du territoire, ont servi à assurer la protection du garde-manger des Québécois.

La Commission est fière d'avoir significativement contribué à protéger cette richesse collective et est soucieuse de poursuivre ses efforts en perpétuant une culture organisationnelle de protection des terres agricoles pour les décennies à venir. Pour cette occasion, la Commission s'est dotée d'un slogan significatif .

« La Commission est un organisme essentiel à la protection et au sain développement d'une agriculture prospère et durable. Je tiens à remercier tous les membres de la Commission, ainsi que l'ensemble du personnel, pour leur intégrité, leur rigueur et leur dévouement. Sans eux, notre mission ne pourrait se réaliser au bénéfice de l'ensemble de la population du Québec. »

Stéphane Labrie, président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec

