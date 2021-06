Déclaration De la Commission de la santé mentale du Canada

OTTAWA, ON, le 1er juin 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, la Commission de la santé mentale du Canada est en deuil et solidaire des peuples autochtones de tout le pays après la découverte une fosse commune à l'ancien pensionnat indien de Kamloops.

Il n'y a pas de mots pour décrire la douleur des vies innocentes volées au nom d'une politique gouvernementale. La révélation du lieu de dernier repos de 215 enfants autochtones ravivera sans aucun doute de vieilles blessures et d'anciens traumatismes pour de nombreux survivants et leur famille. En cette période d'isolement accru, il est plus important que jamais de tendre la main.

Une ligne d'écoute nationale sur les pensionnats indiens offre des services de soutien et d'aiguillage en situation de crise 24 heures par jour au 1-866-925-4419 aux anciens élèves des pensionnats indiens et à leur famille. Les personnes concernées peuvent également appeler la Ligne d'écoute d'espoir au 1-855-242-3310 ou la ligne Talk4Healing au 1-855-554-HEAL ou texter MIEUX au 741741 en tout temps.

Alors que cette découverte est, avant tout, un rappel douloureux du traitement répréhensible des peuples autochtones par le Canada, elle renforce également l'importance des soins tenant compte des traumatismes et adaptés à la culture. De même, nous ne pouvons pas espérer clore ce sombre chapitre, en tant que nation, sans nous engager fermement sur la voie de la réconciliation. Les récents événements confirment que le chemin ne sera pas facile, mais si nous voulons espérer guérir les blessures d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas ignorer les cicatrices du passé.

Michel Rodrigue

Président-directeur général, Commission de la santé mentale du Canada

Restez branchés

Suivez la CSMC sur Facebook

Suivez la CSMC sur Twitter

Suivez la CSMC sur LinkedIn

Suivez la CSMC sur Instagram

Abonnez-vous à la CSMC sur YouTube

SOURCE Commission de la santé mentale du Canada

Renseignements: Nous joindre: Relations médiatiques, Commission de la santé mentale du Canada, 613 683-3748, [email protected]

Liens connexes

www.mentalhealthcommission.ca