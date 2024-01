OTTAWA, ON, le 23 janv. 2024 /CNW/ - La Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) et le Centre des sciences de la santé mentale Ontario Shores (Ontario Shores) collaborent à un projet de démonstration national visant à faire progresser le traitement, à renforcer la prestation des soins et à améliorer les résultats pour les personnes atteintes de schizophrénie. Pendant 18 mois, les sites de soins de santé participants recevront des ressources et un soutien personnalisé pour étendre la mise en œuvre de normes de qualité pour les soins de schizophrénie de Qualité des services de Santé Ontario (Normes).

La CSMC et Ontario Shores sont heureux d'accueillir les sites de démonstration suivants dans le cadre du projet :

Adult Forensic Mental Health Services - Manitoba

Hôtel-Dieu Grace Healthcare et Association canadienne pour la santé mentale - Comté de Windsor - Essex - Ontario

- - Newfoundland and Labrador Health Services - Terre-Neuve-et- Labrador

and Labrador Health Services - Terre-Neuve-et- Seven Oaks Tertiary Mental Health Facility - Colombie-Britannique

Ces sites recevront les outils, l'éducation et la formation nécessaires à la mise en œuvre de normes en fonction des besoins régionaux, culturels et organisationnels spécifiques.

Les normes ont été élaborées par Qualité des services de Santé Ontario et s'appuient sur les recommandations du National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Adaptées au contexte canadien et aux conditions locales, les normes comprennent une série de 11 énoncés sur la schizophrénie et les soins destinés aux adultes dans les hôpitaux et 15 énoncés sur la schizophrénie et les soins destinés aux adultes dans la collectivité .

Citations

« Ce projet est l'occasion d'assurer un accès équitable aux normes de soins les plus élevées pour les personnes vivant avec la schizophrénie au Canada. La Commission de la santé mentale du Canada est heureuse de travailler avec ses partenaires sur cette étape importante. La co-création d'une boîte à outils nationale pour étendre ces normes de qualité partout au pays réduira la variabilité des soins pour les personnes vivant avec la schizophrénie. »

Michel Rodrigue, président et directeur général

Commission de la santé mentale du Canada

« Ontario Shores est ravi de partager son expertise en matière de mise en œuvre de normes de qualité avec quatre nouveaux partenaires de tout le pays et de s'associer à la Commission de la santé mentale du Canada pour ce faire. Ce projet garantira que les personnes traitées pour la schizophrénie dans les sites de nos partenaires recevront des soins de la plus haute qualité possible. En collaboration avec la CSMC, nous voulons accélérer la prestation des soins les plus probants et faire avancer les soins fondés sur des mesures afin d'améliorer les résultats pour les patients. »

Karim Mamdani, président et directeur général

Centre des sciences de la santé mentale Ontario Shores

À propos de la CSMC

La CSMC dirige l'élaboration et la diffusion de programmes et d'outils novateurs visant à soutenir la santé mentale et le mieux-être des Canadiens. Grâce au mandat unique qui lui a été confié par le gouvernement du Canada, la CSMC soutient les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ainsi que les organisations dans la mise en œuvre de politiques publiques judicieuses. Le mandat actuel de la CSMC vise à mettre en œuvre les domaines prioritaires définis dans la Stratégie en matière de santé mentale pour le Canada , conformément à la mise en œuvre de son plan stratégique .

À propos d'Ontario Shores

Le Centre des sciences de la santé mentale Ontario Shores (Ontario Shores) est un chef de file en matière de soins de santé mentale. Il offre une gamme de services spécialisés d'évaluation et de traitement aux personnes atteintes d'une maladie mentale complexe. Les patients bénéficient d'un environnement de soins axé sur le rétablissement, fondé sur la compassion, l'inspiration et l'espoir. Ontario Shores participe à des initiatives de recherche, d'éducation et de défense des droits afin de faire progresser le système de soins de santé mentale.

