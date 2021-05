Déclaration

De la Commission de la santé mentale du Canada

OTTAWA, ON, le 5 mai 2021 /CNW/ - La Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) est fière d'appuyer la Semaine de la santé mentale. Cette année, au moment où nous sommes frappés par une éprouvante troisième vague de COVID-19, nous exhortons les habitants du Canada à prendre conscience de leur santé mentale, à nommer leurs sentiments et à demander l'aide dont ils ont besoin.

De nombreuses études, incluant des recherches menées avec le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances, dressent le portrait d'un bien-être mental déclinant depuis le début de la pandémie.

Au cours de la dernière année, notre Carrefour de ressources sur la COVID-19 a rapidement pris de l'expansion. Il héberge un éventail d'outils pratiques, opportuns et pertinents sur lesquels les utilisateurs peuvent compter. De concert avec d'autres outils comme l'Espace Mieux-être Canada, qui offre l'autoévaluation gratuite et des ressources en santé mentale financées par le gouvernement fédéral, et le soutien par messagerie texte et par téléphone offert par Jeunesse, J'écoute, de nombreuses avenues mèneront les gens à des services de soutien.

Nos plus récents outils portent sur le mieux-être mental des femmes, qui ont été touchées de façon disproportionnée par la pandémie, particulièrement celles qui ont été mises à l'écart de la population active pour prendre en charge la majorité des soins des enfants et des responsabilités familiales. Notre petit guide contient des astuces et des ressources pratiques sur divers sujets, des soins de santé mentale à la littératie financière.

Pour souligner la Journée nationale de la santé mentale des enfants et des jeunes, nous publions également un guide pour venir en aide aux parents, tuteurs et gardiens confrontés à la difficile tâche de parler d'un suicide à des enfants. L'habileté à composer avec ces situations épineuses n'est innée chez personne, et il est normal d'avoir peur de dire les mauvaises choses. Toutefois, munis des outils adéquats, nous pouvons apprendre à engager des conversations délicates et à créer un climat de confiance.

Comme nous le rappelle la Semaine de la santé mentale, nous ne devrions jamais avoir peur de rechercher des outils et des ressources pour nous guider dans nos discussions et nous orienter dans la bonne direction pour obtenir les services dont nous avons besoin.

Michel Rodrigue

Président et directeur général

SOURCE Commission de la santé mentale du Canada

Renseignements: Relations avec les médias: Commission de la santé mentale du Canada, 613-683-3748, [email protected]

