La Commission de l'éthique en science et en technologie met en place deux comités d'experts pour analyser les enjeux éthiques liés à la capture et au stockage du carbone ainsi que les risques de l'intelligence artificielle pour la démocratie

QUÉBEC, le 20 nov. 2024 /CNW/ - La Commission de l'éthique en science et en technologie (CEST) annonce la création de deux comités d'experts.

Au cours des prochains mois, chacun de ces comités mènera des travaux de réflexion, de consultation et d'analyse sur des enjeux éthiques majeurs pour la société québécoise : l'un portera sur les enjeux relatifs à la capture et au stockage du carbone tandis que l'autre s'intéressera aux risques que pose l'intelligence artificielle pour la délibération publique et le processus électoral dans les sociétés démocratiques.

Les réflexions et délibérations des comités s'appuieront sur l'expertise du personnel de la CEST qui mène depuis plusieurs années des recherches sur l'intelligence artificielle et sur l'impact environnemental des technologies. Les résultats de ces travaux aboutiront à des recommandations destinées à éclairer et accompagner les choix des décideurs publics québécois.

Pour en savoir plus, visitez : https://www.ethique.gouv.qc.ca/fr/projets-en-cours/

« L'expansion rapide des techniques de capture et de stockage de carbone, qui suscitent un grand intérêt dans les sphères politiques, scientifiques et industrielles, exige une réflexion approfondie et nuancée fondée sur des données probantes et l'expertise québécoise. Cette approche permettra de maximiser les chances que ces avancées technologiques, si déployées, s'inscrivent dans une stratégie cohérente de lutte aux changements climatiques tout en minimisant leurs risques pour l'environnement et les communautés. »

Luc Bégin, Président de la Commission de l'éthique en science et en technologie

« Depuis 2017, la Commission a réalisé des travaux d'envergures sur l'intelligence artificielle et mène une veille sur les enjeux démocratiques liés à ces développements actuels ou potentiels. Grâce à ses travaux réalisés dans le cadre de la réflexion collective pilotée par le Conseil de l'innovation du Québec et sa participation à la consultation d'Élections Québec, la Commission est bien placée pour analyser les dimensions éthiques des risques que l'intelligence artificielle représente pour la démocratie. Elle sera ainsi en mesure de formuler des recommandations pertinentes quant aux mesures à prendre afin d'atténuer ces risques. »

