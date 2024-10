Des recommandations pour une sobriété numérique au Québec

QUÉBEC, le 15 oct. 2024 /CNW/ - Dans un avis diffusé aujourd'hui, la Commission de l'éthique en science et en technologie (CEST) présente 16 recommandations destinées à accompagner les décideurs publics dans une démarche de sobriété numérique.

Pour élaborer cet avis, la CEST a mis sur pied un comité d'experts et a consacré un temps considérable à l'analyse de la littérature scientifique. L'empreinte environnementale du numérique soulève des inquiétudes croissantes. Des termes comme « virtuel », « artificiel » et « infonuagique » cachent la réalité matérielle des technologies numériques ainsi que leur vaste infrastructure composée de centres de données, d'objets connectés et de câbles réseau, dont l'expansion croissante engendre une consommation préoccupante d'énergie et de ressources naturelles.

Pour contrer les effets néfastes des technologies numériques sur l'environnement, il est indispensable de garantir la diffusion d'informations de qualité sur les effets environnementaux du numérique. Ces dernières sont nécessaires à la sensibilisation et à la participation citoyenne ainsi qu'à la mobilisation des milieux de pratiques. Il est tout aussi important de renforcer significativement les normes environnementales de manière à favoriser l'optimisation des ressources, le réemploi, la réparation et le recyclage des appareils numériques ainsi qu'une plus grande responsabilité des producteurs face aux conséquences environnementales de leurs produits et services.

Dans le contexte des crises environnementale et climatique, la CEST estime qu'il est essentiel d'adopter et de déployer une approche de sobriété numérique afin de garantir que l'encadrement et l'utilisation des technologies numériques servent le bien commun de la société québécoise. La sobriété numérique invite les individus à faire preuve de pensée critique dans leurs consommation et utilisation du numérique tout en valorisant l'autonomie des collectivités dans les choix relatifs à la production, la distribution et l'utilisation du numérique, afin qu'ils se traduisent par de véritables bénéfices environnementaux et sociaux.

La CEST espère que cet avis contribuera à sensibiliser les citoyennes et les citoyens du Québec à l'impact environnemental des technologies numériques et incitera les décideurs publics à agir rapidement afin d'en atténuer les effets négatifs.

À propos de la Commission de l'éthique en science et en technologie du Québec

Créée en 2001 et instituée en 2011 avec la mission de conseiller le gouvernement du Québec sur toute question relative aux enjeux éthiques liés à la science et à la technologie et de susciter la réflexion sur ces enjeux ;

instituée en 2011 avec la mission de conseiller le gouvernement du Québec sur toute question relative aux enjeux éthiques liés à la science et à la technologie et de susciter la réflexion sur ces enjeux ; Ses activités visent à informer, à sensibiliser et à émettre des recommandations pour favoriser une plus grande prise en compte de l'éthique, notamment par les décideurs et les milieux de pratique, afin de les accompagner dans leurs processus décisionnels ;

La CEST est composée de treize membres, dont un président, tous nommés par le gouvernement et issus de milieux variés afin que ses travaux misent sur l'interdisciplinarité.

