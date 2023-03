KAHNAWAKE, QC, le 13 mars 2023 /CNW/ - La CDRHPNQ invite les journalistes de partout en province à consulter la programmation du Forum régional Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine. Le Forum régional se tiendra à la salle communautaire de Gespeg et en simultané sur la plateforme Zoom les 15 et 16 mars 2023 avec un nombre de participants inscrits record pour un événement autochtone de cette envergure.

Financé avec le soutien d'un partenariat entre la Commission des partenaires du marché du travail et le Centre des Compétences futures pour soutenir le développement de la main-d'œuvre au Québec, de fonds venant du gouvernement du Canada dans le cadre du programme Compétences futures et du Fond pour les compétences et partenariats, ainsi que par une participation financière du Comité consultatif des Premières Nations et des Inuit relatif au marché du travail (CCPNIMT), cet événement rassembleur sera l'occasion pour les participants d'établir des relations, de promouvoir les réalisations des Premières Nations, de favoriser l'employabilité de la main-d'œuvre autochtone et de faciliter son insertion dans le marché du travail en cette période de pénurie de main-d'œuvre.

L'objectif de ce Forum est non seulement de sensibiliser les entreprises à l'insertion d'une main-d'œuvre autochtone, mais surtout d'établir des relations professionnelles durables entre nos peuples dans la région de la Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine.

À propos de la CDRHPNQ

En tant que l'une des commissions régionales de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), la CDRHPNQ contribue à l'épanouissement personnel et professionnel des Premières Nations en les accompagnant activement dans leur cheminement vers l'emploi.

Liens utiles

Programmation

Jour 1 : https://bit.ly/Forum_Jour_1

Jour 2 : https://bit.ly/Forum_Jour_2

Site Web

CDRHPNQ : https://www.cdrhpnq-fnhrdcq.ca/

