KAHNAWAKE, QC, le 18 avril 2023 /CNW/ - Organisé en formule hybride, le MAMU! Salon de l'emploi autochtone 2023 se déroulera virtuellement le 8 juin 2023 sur la plateforme d'événement virtuel upfairs pour permettre aux entreprises des quatre coins de la province de participer, et en personne le 9 juin 2023 au Palais des congrès de Montréal. Les entreprises intéressées peuvent s'inscrire pour réserver leur kiosque et participer sans frais aux deux journées, ou à l'une des deux seulement.

Ce sera une occasion pour les employeurs et les formateurs de présenter leur organisation et leurs offres d'emploi aux visiteurs et de recevoir les C.V. des candidats. La formule virtuelle permettra de plus aux entreprises participantes de clavarder avec les visiteurs et de les rencontrer instantanément en visioconférence.

En période de pénurie de main-d'œuvre, le MAMU! Salon de l'emploi autochtone est un événement de réseautage incontournable entre les communautés autochtones et les établissements d'enseignement et les acteurs du développement des ressources humaines. Cette plateforme unique permet non seulement de présenter des offres d'emploi ou de stages et des programmes de formations, mais également de découvrir des talents parmi des chercheurs d'emploi et de formations qualifiés et motivés et d'établir des partenariats durables avec les Premières Nations.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 12 mai 2023. Notez que le nombre de places est limité, il est donc préférable de confirmer votre participation le plus tôt possible.

À propos de la CDRHPNQ

En tant que l'une des commissions régionales de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), la CDRHPNQ contribue à l'épanouissement personnel et professionnel des Premières Nations en les accompagnant activement dans leur cheminement vers l'emploi.

Liens utiles

Pour vous inscrire: https://www.cdrhpnq-fnhrdcq.ca/salonmamu2023

Site Web de la CDRHPNQ : https://www.cdrhpnq-fnhrdcq.ca/

