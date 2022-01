MONTRÉAL, le 27 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec a commencé le processus de révision de la carte électorale du Québec à la suite du recensement décennal de 2021. La Commission est composée de trois membres : le président, monsieur Jacques Chamberland, et les commissaires, MM. André Blais et Louis Massicotte.

La première étape du processus consiste à élaborer une proposition sur le partage de la province en 77 circonscriptions électorales, à établir les limites de ces circonscriptions, et enfin, à donner un nom à chacune de ces circonscriptions.

Pour ce faire, la Commission utilisera les chiffres de population certifiés du recensement de mai 2021 qui seront publiés par Statistique Canada le 9 février 2022. La Commission prévoit par la suite publier sa proposition vers la fin du mois d'avril 2022.

La proposition fera ensuite l'objet d'une vaste consultation publique, lors de laquelle la Commission se déplacera dans l'ensemble du Québec pour entendre les opinions de personnes intéressées, avant de remettre son rapport.

Afin que le public intervienne le plus tôt possible dans le processus de révision de la carte électorale et d'alimenter la réflexion des membres de la Commission dans l'élaboration de la proposition, la Commission invite dès maintenant les personnes qui le souhaitent à lui transmettre leurs commentaires et suggestions, par la poste ou par courriel, au plus tard le vendredi 11 mars 2022.

Par la poste : Madame Johanne Dumont, secrétaire générale

Commission de délimitation des circonscriptions

électorales fédérales pour le Québec

C.P. 829, BP Saint-Dominique

Montréal (Québec) H2S 3M4

Par courriel : [email protected]

La Commission vous remercie à l'avance pour l'intérêt que vous portez à ses travaux. Pour en savoir plus sur le redécoupage en cours, consultez redecoupage-redistribution-2022.ca.

SOURCE La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec

Renseignements: Information : Madame Johanne Dumont, secrétaire générale, Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec, [email protected], 1-855-726-4111 (sans frais)