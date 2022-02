EDMUNDSTON, NB, le 10 févr. 2022 /CNW/ - La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Nouveau‑Brunswick commence la révision des limites des circonscriptions fédérales de la province, à la suite du recensement décennal de 2021. La Commission se compose d'une présidente, l'honorable juge Lucie A. LaVigne, et de deux autres commissaires, Condé R. Grondin et l'honorable Thomas Riordon.

La première étape du processus de redécoupage consiste à diviser la province en 10 circonscriptions, puis à proposer des limites et un nom pour chacune d'elles.

À cette fin, la Commission utilisera les chiffres de la population issus du recensement de 2021, publiés par le statisticien en chef du Canada le 9 février 2022. La Commission présentera une proposition de redécoupage, attendue dans quelques mois, afin de refléter la croissance et les mouvements de la population depuis le recensement décennal de 2011 en tenant compte des communautés d'intérêts, de la spécificité, de l'histoire et de la superficie des circonscriptions.

La proposition fera ensuite l'objet d'une vaste consultation publique pendant laquelle la Commission parcourra le Nouveau‑Brunswick pour entendre ceux et celles qui souhaitent exprimer leur avis ou formuler d'autres commentaires. Les audiences publiques seront annoncées dans les médias locaux et sur le site Web du redécoupage.

Afin d'engager le public le plus tôt possible dans le processus de redécoupage de la carte électorale et d'orienter la préparation de sa proposition, la Commission invite toute personne à soumettre des commentaires et des suggestions par la poste ou par courriel, au plus tard le jeudi 31 mars 2022.

« Selon nous, la tenue de consultations préalables est cruciale pour prendre des décisions éclairées. L'objectif est de recueillir des commentaires sur les limites des circonscriptions avant de commencer à rédiger notre proposition pour le Nouveau‑Brunswick. Le redécoupage des circonscriptions est un élément important de notre système parlementaire, et la participation du public à cet exercice est essentielle pour assurer un processus transparent, impartial et rigoureux. »

- L'honorable juge Lucie A. LaVigne, présidente de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Nouveau-Brunswick

La Commission remercie d'avance tous ceux et celles qui s'intéressent à ses travaux. Pour en savoir plus sur le processus de redécoupage en cours, visitez redecoupage-redistribution-2022.ca.

SOURCE La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Nouveau‑Brunswick

Renseignements: POUR FORMULER DES COMMENTAIRES, Par la poste, Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Nouveau‑Brunswick, Case postale 161, Edmundston (Nouveau-Brunswick) E3V 3K8; Par courriel, [email protected]; Pour toute question de nature générale, contactez la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Nouveau-Brunswick par la poste, par courriel ou par téléphone au 1-855-726-4109 (sans frais)., Demandes de renseignements des médias : [email protected]