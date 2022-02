RÉGINA, SK, le 2 févr. 2022 /CNW/ - La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la Saskatchewan a commencé à réviser les circonscriptions fédérales de la province. La Commission se compose d'une présidente, l'honorable juge Georgina Jackson, et de deux autres commissaires, Mme Bonita Beatty et M. Mark Carter.

La première étape du processus de redécoupage consiste à diviser la province en 14 circonscriptions et à proposer des limites pour chacune d'elles.

Pour ce faire, la Commission utilisera les chiffres de la population certifiés issus du recensement de mai 2021 et publiés par Statistique Canada le 9 février 2022. Elle prévoit publier sa proposition initiale en avril 2022.

La proposition fera ensuite l'objet de consultations publiques, au cours desquelles la Commission entendra les observations des parties intéressées avant de soumettre sa proposition définitive.

Afin d'engager le public le plus tôt possible dans le processus de redécoupage de la carte électorale et d'orienter la préparation de sa proposition, la Commission invite toute personne à soumettre des commentaires et des suggestions par la poste ou par courriel, au plus tard le lundi 7 mars 2022.

Par courriel : [email protected]

Par la poste : Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la Saskatchewan

1258 Wascana Highland Estates

Regina ( Saskatchewan ) S4V 2J6

La Commission remercie d'avance tous ceux et celles qui s'intéressent à ses travaux. Pour en savoir plus sur le redécoupage des circonscriptions fédérales de la Saskatchewan, visitez Commission pour la Saskatchewan - Redécoupage des circonscriptions fédérales (redecoupage-redistribution-2022.ca).

