GASPÉ, QC, le 6 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec siège dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie cette semaine, un peu plus d'un mois après avoir rendu publique sa proposition de révision de la carte électorale fédérale.

« La consultation du public constitue une étape essentielle du processus de révision de la carte électorale », rappelle le président de la Commission, le juge à la retraite Jacques Chamberland. « Mes collègues commissaires, MM. André Blais et Louis Massicotte, deux éminents professeurs de sciences politiques, et moi tenons à assurer nos concitoyens que nous abordons cette nouvelle phase de nos travaux avec l'esprit ouvert. Nous n'hésiterons pas à modifier notre proposition si cela peut la rendre meilleure. », de conclure M. Chamberland.

La Commission passe toute la semaine sur la rive sud de l'estuaire du Saint-Laurent, d'abord à Gaspé, puis à Matane, Rimouski et Rivière-du-Loup, respectivement les 6, 7, 8 et 9 septembre 2022. La Commission se déplacera ensuite à Montréal, au Saguenay, et ainsi de suite, sur l'ensemble du territoire québécois. En tout, 22 audiences publiques, en personne et virtuelles.

Pour tous les détails pertinents à cette vaste consultation, la Commission invite le public à consulter son site Web, à la rubrique Participation du public (ou, à la rubrique Proposition, Partie VI, aux pages 28 et 29).

Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec

redecoupage-redistribution-2022.ca

[email protected]

CP 829, BP Saint-Dominique Montréal (Québec) H2S 3M4

Renseignements: Téléphone (sans frais) : 1-855-726-4111; ATS (sans frais) : 1-800-361-8935; Demandes de renseignements des médias, [email protected]