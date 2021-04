OTTAWA, ON, le 19 avril 2021 /CNW/ - La Commission d'examen conjoint (la Commission) chargée de l'évaluation environnementale du projet de palladium de Marathon annonce avoir reçu l'étude d'impact environnemental modifiée (addendum à l'EIE) de la société Generation PGM Inc. (GenPGM).

GenPGM a présenté l'addendum à l'EIE (anglais seulement) en deux parties. Le 7 janvier 2021, la Commission a reçu le volume 1 de l'addendum à l'EIE contenant les sections 1 à 4. Les autres sections de l'addendum à l'EIE ont été fournies à la Commission en tant que volume 2, le 16 Avril 2021. L'addendum à l'EIE présente une analyse des effets potentiels du projet proposé sur l'environnement et des mesures pour atténuer ces effets.

Maintenant que l'addendum complet à l'EIE a été présenté, la Commission invite le public à formuler des commentaires à son sujet. La Commission prévoit une période de consultation publique de 70 jours pour donner aux particuliers, aux groupes autochtones, aux gouvernements et aux autres participants l'occasion de lui présenter, par écrit, leurs points de vue sur l'exhaustivité et le mérite technique de l'addendum à l'EIE, au regard des lignes directrices relatives à l'EIE.

La Commission tiendra compte de tous les commentaires reçus pour déterminer si des renseignements supplémentaires sont nécessaires de la part du promoteur.

La Commission doit recevoir tous les commentaires avant le 27 Juin 2021. Tous les commentaires reçus sur l'addendum à l'EIE de GenPGM et les documents à l'appui seront considérés comme publics et seront affichés dans le Registre.

Les commentaires écrits dans l'une ou l'autre des langues officielles doivent être envoyés par courriel à [email protected].

Deux documents ont été préparés pour aider les participants à examiner les renseignements et présenter des commentaires. Ils peuvent être consultés sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (le Registre), référence no 54755.

Une compilation des principaux documents (anglais seulement), y compris l'addendum à l'EIE et toutes les demandes de renseignements et les réponses du promoteur. Un document d'appui (anglais seulement) pour orienter les participants dans la préparation de leurs mémoires écrits.

Prochaines étapes

Conformément à son mandat, la Commission doit déterminer si l'EIE et l'addendum à l'EIE fournis par GenPGM contiennent suffisamment de renseignements pour procéder à une audience publique. Si la Commission estime qu'il n'y a pas suffisamment d'informations disponibles pour mener l'évaluation environnementale, elle demandera des renseignements ou des études supplémentaires.

La Commission reconnaît qu'il est plus difficile d'entreprendre une mobilisation significative du public à la lumière des circonstances découlant de la COVID-19. La Commission continue d'évaluer la situation afin d'adapter les activités de mobilisation du public, au besoin, et de fournir la flexibilité nécessaire afin de donner la priorité à la santé et à la sécurité des participants.

