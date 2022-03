Formulaires d'inscription disponibles sur le site Web de la Commission

TORONTO, le 23 mars 2022 /CNW/ - La Commission d'enquête sur le réseau de train léger sur rail encourage toute personne qui souhaite assister ou faire une déclaration lors de ses réunions publiques à s'inscrire en ligne sur le site Web de la Commission au plus tard le 20 mai 2022 à 17 h. Bien que l'inscription soit souhaitée, elle n'est pas obligatoire pour assister aux réunions. Cependant, afin d'aider l'équipe de la Commission à organiser les réunions et de donner à toutes les personnes qui veulent faire part de leurs idées la possibilité de le faire, il est nécessaire de s'inscrire pour faire une déclaration en personne ou à distance.

La Commission tiendra deux réunions publiques les 25 et 26 mai 2022, au Centre Shaw à Ottawa, de 19 h à 21 h. Au cours de ces réunions, les membres du public auront l'occasion de faire connaître son point de vue et de faire des déclarations. Les réunions seront également diffusées en direct sur le site Web de la Commission.

Ces réunions publiques sont importantes pour recueillir les commentaires des membres du public et pour entendre les points de vue de la communauté et des personnes touchées par les problèmes survenus au cours de l'Étape 1 de l'aménagement du réseau de train léger sur rail d'Ottawa. Les réunions publiques donnent l'occasion de faire part des préoccupations et des opinions directement à la Commission.

Les formulaires d'inscription et de plus amples détails sur les réunions sont disponibles sur le site Web de la Commission pour que toutes les personnes qui souhaitent participer puissent les lire et les remplir.

Les représentants des médias peuvent s'inscrire pour assister aux réunions publiques ici.

Les membres du public peuvent s'inscrire pour assister aux réunions publiques ici.

Les personnes qui souhaitent faire une déclaration à l'une des réunions publiques, en personne au Centre Shaw ou à distance par téléconférence, peuvent s'inscrire ici.

Le Centre Shaw est situé au centre-ville d'Ottawa et est facilement accessible, notamment par transport en commun. Le Centre offre également un soutien aux personnes ayant un handicap. À distance de marche de nombreux hôtels, il offre de multiples options d'hébergement, pour toute personne venant de l'extérieur d'Ottawa.

Les personnes qui assistent à l'événement en personne et qui ont besoin d'un stationnement pour leur véhicule peuvent utiliser le grand stationnement souterrain situé à proximité, dont les deux entrées sont situées sur l'avenue Daly et la rue Nicholas Sud.

FAITS EN BREF

L'information recueillie pour l'enquête et le rapport final du commissaire sera obtenue de plusieurs façons tout au long de l'enquête, notamment par la correspondance reçue du public, les rapports d'experts et les tables rondes, ainsi que les réunions et les audiences publiques.

Toute personne peut contacter la Commission à l'adresse [email protected] ou en composant le 1-833-597-1955 pour toute demande de renseignements généraux ou pour transmettre des renseignements qui serviront à l'enquête.

L'Enquête publique sur le réseau de train léger sur rail d'Ottawa a été créée en vertu du Décret 1859/2021 le 16 décembre 2021, à la suite de pannes et de déraillements de l'Étape 1 de l'aménagement du réseau de train léger sur rail d'Ottawa. L'enquête examine les circonstances commerciales et techniques qui ont mené à ces problèmes et fera des recommandations pour aider à empêcher que ces problèmes se reproduisent.

a été créée en vertu du Décret 1859/2021 le 16 décembre 2021, à la suite de pannes et de déraillements de l'Étape 1 de l'aménagement du réseau de train léger sur rail d' . L'enquête examine les circonstances commerciales et techniques qui ont mené à ces problèmes et fera des recommandations pour aider à empêcher que ces problèmes se reproduisent. L'honorable juge William Hourigan a été nommé commissaire pour diriger cette enquête publique indépendante le 17 décembre 2021.

a été nommé commissaire pour diriger cette enquête publique indépendante le 17 décembre 2021. Le commissaire présentera ses conclusions dans un rapport final, ainsi que des recommandations visant à empêcher que ces problèmes ne se reproduisent. Le rapport final doit être remis à la ministre des Transports au plus tard le 31 août 2022 ou, si la ministre des Transports y consent par écrit, au plus tard le 30 novembre 2022.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

