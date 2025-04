La commissaire au développement durable présente son rapport d'avril 2025

QUÉBEC, le 24 avril 2025 /CNW/ - La commissaire au développement durable, Mme Janique Lambert, a présenté aujourd'hui son rapport, lequel fait partie du Rapport du Vérificateur général du Québec à l'Assemblée nationale pour l'année 2024-2025. Les travaux de la commissaire qui sont portés à l'attention des parlementaires ont notamment permis de dégager les conclusions suivantes.

Forêts : adaptation aux changements climatiques

Plusieurs éléments perturbent actuellement les écosystèmes forestiers et continueront de le faire; notamment l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des perturbations naturelles, comme les feux de forêt. Dans ce contexte, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) doit assurer un aménagement durable des forêts afin de favoriser la pérennité des avantages socioéconomiques et des services écologiques qu'elles offrent. Or, il y a plusieurs lacunes à cet égard. D'abord, le MRNF n'a pas mis à jour la Stratégie d'aménagement durable des forêts publiée en 2015, et n'a pas encore publié sa stratégie d'adaptation aux changements climatiques, qui est en cours d'élaboration depuis 2016. Pendant ce temps la planification forestière, telle qu'elle est réalisée, met une pression supplémentaire sur la forêt et pourrait affecter sa durabilité. Cette planification prend peu en considération les effets futurs des changements climatiques, et le MRNF a peu ajusté ses pratiques forestières afin d'augmenter la résilience de la forêt. Par exemple, 77 % des régions attendent les résultats de travaux initiés en 2018 visant à établir les vulnérabilités des forêts aux changements climatiques pour pouvoir se mettre en action.

Verdissement des milieux urbains : résilience de la population face à l'aléa de la chaleur

Nos travaux font ressortir qu'il n'est pas assuré que les actions gouvernementales contribuant au verdissement des milieux urbains permettent de renforcer la résilience de leur population face à l'aléa de la chaleur. Des projets de verdissement totalisant 56,5 millions de dollars ont été financés par le Fonds d'électrification et de changements climatiques (FECC); mais le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) ne s'assure pas que ces projets sont réalisés dans les zones où les personnes vulnérables sont les plus à risque d'être affectées par les effets de la chaleur. Par ailleurs, l'information exigée par le MELCCFP et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour mesurer les résultats des projets de verdissement financés par le FECC est insuffisante. Enfin, le MELCCFP ne coordonne pas efficacement la réalisation des projets de verdissement et, de ce fait, ne contribue pas de façon optimale à l'adaptation des milieux urbains aux effets de la chaleur amplifiée par les changements climatiques (notamment l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des vagues de chaleur).

Aires protégées : conservation de la biodiversité

La perte de la biodiversité est un enjeu qui touche le Québec et des efforts doivent être consentis pour établir un réseau significatif d'aires protégées. Depuis plus de 30 ans, la cible de conservation en matière d'aires protégées a évolué pour atteindre au moins 30 % du milieu continental (milieux terrestres et milieux d'eau douce) pour 2030. À cet égard, le MELCCFP n'a pas établi de vision claire ni de balises suffisantes pour concrétiser les objectifs du Plan d'action 2024-2028 du Plan nature 2030. En 2024, ce réseau représentait près de 17 % de la superficie du territoire québécois. Le ministère n'a pas accompli plusieurs actions nécessaires pour assurer la protection, la mise en valeur et la surveillance d'une grande majorité de la superficie des territoires inscrits au registre des aires protégées. Entre autres, il tarde à faire les démarches pour que des territoires obtiennent un statut de protection permanent. De plus, il a privilégié l'atteinte de la cible sans prendre suffisamment en compte la représentativité de la biodiversité et la connectivité écologique du réseau. Par ailleurs, le MELCCFP n'informe pas adéquatement sur la composition du réseau, car il ne spécifie pas la proportion des aires protégées de façon permanente (4 %) et provisoire (13 %).

Développement et conservation du territoire nordique : enjeux et particularités

Le territoire nordique est affecté par les changements climatiques de manière plus rapide que le reste du Québec. Les effets de ces changements ont de nombreuses conséquences négatives pour les écosystèmes, l'environnement bâti, les activités socioéconomiques et la santé des populations. Ainsi, ils accentuent plusieurs des enjeux qui sont déjà présents sur ce territoire. Cependant, ils peuvent aussi engendrer de nouvelles possibilités pour son développement. Dans ce contexte, il est essentiel d'en assurer un développement durable. La commissaire au développement durable fait donc des observations qui sont à prendre en considération pour le développement durable de ce territoire.

Rôle de la commissaire au développement durable

Mme Janique Lambert a été nommée commissaire au développement durable en septembre 2021. Son mandat s'exerce auprès de toutes les entités assujetties à la Loi sur le développement durable. Son équipe réalise entre autres des audits de performance, dont découlent des constatations à l'égard de l'application de la loi et des commentaires sur les différents moyens employés par l'administration publique en matière de développement durable. Depuis novembre 2020, elle a également la responsabilité de formuler des constatations ayant trait au Fonds d'électrification et de changements climatiques. De plus, la commissaire formule des observations sur des enjeux de développement durable relatifs à des sujets sur lesquels le Vérificateur général réalise des audits.

Lien : https://bit.ly/3fGgrOs

Suivez le Vérificateur général sur LinkedIn, Facebook, X, YouTube

SOURCE Vérificateur Général du Québec

Source : Nomba Danielle, conseillère en communications, Vérificateur général du Québec, Cellulaire : 418 554-8757, [email protected]