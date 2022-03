« Cette année, à l'occasion de la Journée internationale des femmes (le 8 mars), je me joins aux personnes, qui dans le monde entier, célèbrent les réalisations des femmes partout, tout en reconnaissant les barrières qui doivent encore être démantelées. Alors que nous entamons la troisième année de la pandémie, nous nous souvenons du déclin dévastateur de la participation des femmes au marché du travail et de l'écart salarial croissant entre les sexes. En avril 2020, la pandémie a fait chuter la participation des femmes canadiennes au marché du travail à 55 % , le taux le plus bas depuis plus de 30 ans. Bien qu'il y ait eu des indices récents de reprise, la croissance de l'emploi a été plus lente pour les femmes que pour les hommes, et les femmes sont plus touchées par le chômage que les hommes . Mais il s'agit de données collectées « en temps réel », alors que l'histoire se fait elle-même en temps réel.

La pandémie a révélé les réalités des femmes qui travaillent et la disproportion du poids des tâches domestiques non rémunérées qu'elles ont dû assumer, alors que de nombreuses femmes ont choisi ou ont été contraintes de quitter le marché du travail, à cause des mesures de confinement et de la fermeture des crèches et des écoles. Elle a également révélé que les femmes étaient plus nombreuses dans les secteurs à la fois mal rémunérés et exposés à un risque accru d'infection. Mais nous, au Bureau de l'équité salariale de l'Ontario, restons optimistes. Si la pandémie nous a forcés à regarder la dure réalité des femmes qui travaillent, elle nous a également donné l'occasion de rectifier le tir. Nous disposons des outils et des ressources nécessaires pour rebâtir une économie et un marché du travail plus inclusifs et plus diversifiés que ceux qui nous ont précédés.

Reconstruire une économie qui inclut les femmes s'avère immensément bénéfique. Un rapport du Global McKinsey Institute a révélé que la réduction de l'écart salarial entre les sexes pourrait ajouter entre 12 et 28 000 milliards de dollars au PIB mondial annuel. Dans un autre rapport, le McKinsey Institute a estimé que, d'ici 2026, le Canada pourrait ajouter 150 milliards de dollars à son PIB annuel en soutenant la participation des femmes au marché du travail. En Ontario l'élimination de l'écart salarial entre les sexes pourrait se traduire par un revenu supplémentaire de 18 milliards de dollars par an pour toutes les femmes qui travaillent, par une augmentation de 2,6 milliards de dollars provenant de l'impôt sur le revenu des particuliers et de la taxe de vente, visant à soutenir les programmes sociaux et économiques, et par une diminution de 103 millions de dollars des dépenses du gouvernement pour l'aide sociale, les crédits d'impôt et les prestations pour enfants.

La Journée internationale des femmes n'est pas seulement l'occasion de célébrer les femmes, elle rappelle aussi la nécessité de s'attaquer aux inégalités systémiques qui persistent dans le monde et d'explorer les solutions possibles. C'est un appel à l'action : un moment pour célébrer ce qui a été réalisé et pour reconnaître ce qui reste à faire. C'est un appel à tous les responsables de la politique du travail et de la politique économique pour qu'ils s'attaquent sérieusement aux inégalités salariales et conçoivent une reprise économique mondiale équitable et inclusive. »

Faits en bref :

L'écart salarial entre les sexes équivaut à la différence entre les salaires gagnés par les hommes et les salaires gagnés par les femmes.

Selon Statistique Canada, l'écart salarial entre les sexes horaire moyen en 2021 était de 11 %. Cela signifie que pour chaque dollar gagné par un homme, une femme gagne 89 cents . Sur la base du salaire annuel moyen, l'écart est de 29 %, soit 71 cents . L'écart est encore plus grand pour les femmes autochtones du Canada qui gagnent 65 cents par dollar, les femmes racisées qui gagnent 67 cents et les femmes récemment arrivées qui gagnent 71 cents .

. Sur la base du salaire annuel moyen, l'écart est de 29 %, soit . L'écart est encore plus grand pour les femmes autochtones du qui gagnent par dollar, les femmes racisées qui gagnent et les femmes récemment arrivées qui gagnent . À l'échelle mondiale, l'écart salariale entre les sexes se maintient à 18,8 %, allant de 12,6 % dans les pays à faible revenu à 29 % dans les pays à revenu moyen supérieur.

L' Ontario a été la première juridiction au monde à adopter une Loi sur l'équité salariale en 1988. Le Bureau de l'équité salariale favorise l'égalité économique entre les sexes en administrant la loi. Son objectif est de mettre fin à l'inégalité de rémunération entre les femmes et les hommes qui effectuent un travail de valeur comparable pour leur organisation. La loi s'applique à tous les organismes publics en Ontario , et aux organisations du secteur privé comptant 10 employés ou plus.

