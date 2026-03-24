Une analyse économique évaluée par des pairs révèle qu'une stratégie combinée de tests ESR + CRP réduit les erreurs de diagnostic et permet de réaliser des économies nettes par rapport au CRP seul

SMITHFIELD, Rhode Island, 24 mars 2026 /CNW/ -

La question dà 9,95 millions de dollars : Faut-il garder l'ESR ?

Les tests ESR et CRP sont complémentaires

Une nouvelle étude évaluée par des pairs commanditée par ALCOR Scientific et publiée dans ClinicoEconomics and Outcomes Research présente de solides arguments économiques pour conserver les tests du taux de sédimentation érythrocytaire (ESR) parallèlement en plus des tests de la protéine C-réactive (CRP) pour la prise en charge des patients atteints d'affections inflammatoires, ce qui remet directement en question les appels à éliminer l'ESR au nom des économies de coûts.

L'étude a révélé que la combinaison ESR et CRP réduit les diagnostics erronés et génère des économies nettes substantielles par rapport à la commande de CRP seul.

Dans le cas d'un centre médical universitaire représentatif de 739 lits aux États-Unis, l'analyse prévoit des économies annuelles nettes de 9,95 millions de dollars découlant de la réduction des coûts de suivi associés aux diagnostics erronés, principalement en évitant le bilan inutile des faux positifs associés au CRP.

L'ESR et le CRP ne sont pas le même test

Les critiques visant les tests combinés ont fait valoir que l'ESR et le CRP sont redondants. Cette étude remet directement en question cette hypothèse.

« La cinétique du CRP et de l'ESR est fondamentalement différente », notent les auteurs. Le CRP augmente rapidement dans les heures suivant une inflammation aiguë et se normalise en quelques jours. En revanche, l'ESR augmente plus lentement sur 24 à 48 heures et demeure élevée plus longtemps, ce qui le rend particulièrement utile pour détecter les affections inflammatoires chroniques et subaiguës comme la polymyalgie rhumatismale, l'artérite cellulaire géante, le lupus et certaines tumeurs malignes.

Ces différences biologiques signifient que les deux tests fournissent des renseignements cliniques complémentaires et non redondants. L'utilisation des deux tests, lorsqu'elle est interprétée correctement, améliore l'exactitude diagnostique d'une manière qu'un seul test ne peut pas reproduire.

Pourquoi cette étude est importante

Les résultats arrivent à un moment charnière dans les soins basés sur la valeur. Dans l'ancienne initiative « Choosing Wisely », qui fait pression sur les hôpitaux pour qu'ils réduisent les tests de laboratoire « redondants », l'ESR est fréquemment citée comme cible. Cette initiative a commencé lorsque l'ESR était encore un test manuel - pas entièrement automatisé comme c'est le cas aujourd'hui - et lorsqu'il y avait peu de données probantes sur les répercussions financières sur les systèmes de santé.

L'ESR automatisé est remboursé aux États-Unis à hauteur de seulement 2,70 $ par test, moins qu'une tasse de café, et les tests entièrement automatisés n'imposent plus d'intervention manuelle dans un laboratoire clinique. L'investissement supplémentaire est minime lorsque le test en réalisé parallèlement au CRP. Le bénéfice, sous la forme de diagnostics erronés évités et de leurs coûts de suivi en aval, est nettement supérieur. Les coûts des analyses en laboratoire sont généralement bien inférieurs au taux de remboursement, ce qui renforce encore la rentabilité de l'ESR.

« Les analyseurs ESR modernes sont rapides, automatisés et peu coûteux », écrivent les auteurs. « L'argument ancien selon lequel l'ESR est un fardeau pour les ressources de laboratoire ne tient plus. La question est de savoir si la valeur diagnostique justifie le coût - et pour la stratégie ESR + CRP, la réponse est clairement oui. »

Conception et portée de l'étude

L'étude a utilisé un modèle économique d'arbre décisionnel simulant des cohortes de 100 patients, évalué du point de vue des payeurs du système de santé américain. Huit conditions ont été analysées : arthrite rhumatoïde, maladie inflammatoire de l'intestin, infection des articulations périprothétiques, artérite cellulaire géante, pancréatite, infection, troubles auto-immunes et cancer.

Les données sur la sensibilité et la spécificité ont été tirées de la littérature clinique publiée. Les coûts ont été extraits des taux de remboursement des Centers for Medicare & Medicaid Services (ESR : 2,70 $ ; CRP : 5,18 $). Les coûts de suivi pour les diagnostics erronés ont été calculés à partir des lignes directrices cliniques américaines et validés par les cliniciens.

Les résultats ont été robustes pour l'ensemble des analyses de scénarios, qui variaient les coûts des tests, les coûts de suivi et les intrants de l'exactitude diagnostique.

Points à retenir

Il s'avère que réduire l'ESR pour économiser de l'argent est contre-productif. Lorsque l'ESR et le CRP sont utilisés ensemble, les diagnostics erronés diminuent et les coûts de suivi diminuent avec eux. L'ESR est rapide, automatisé et bon marché. L'argument de son abandon ne tient pas la route lorsque le coût pour l'ensemble du système de santé est évalué.

Si la combinaison ESR et CRP (deux marqueurs d'inflammation entièrement automatisés et peu coûteux) aide à réduire les diagnostics erronés, pourquoi les efforts pour réduire les tests ESR persistent-ils ? L'impact réel de la combinaison des tests ESR et CRP dépend de l'établissement, de la maladie, de la population de patients, de la prévalence de la maladie, etc. Toutefois, il est logique de conserver un test éprouvé et cliniquement précieux qui ne coûte que 2,70 $ aux payeurs afin d'éviter des bilans de suivi inutiles.

À propos de l'étude

Référence : Yarnoff B, Morris W, Zivaripiran H, McCutcheon M et Koshy T. « Economic Evaluation of Combined Testing Strategies Using Erythrocyte Sedimentation Rate and C-Reactive Protein Tests ». ClinicoEconomics and Outcomes Research. 2026;18:578961. DOI : 10.2147/CEOR.S578961

Financement : Cette étude a été commanditée par ALCOR Scientific LLC.

Personne-ressource pour les médias

Lexa Sullivan, ALCOR Scientific

Courriel : [email protected]

Étude complète en libre accès sur https://doi.org/10.2147/CEOR.S578961

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2936605/ESR_and_CRP_complementary.jpg

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SOURCE Alcor Scientific