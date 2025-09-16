Les analyseurs iSED de l'entreprise de diagnostic offrent une stabilité multipliée par sept pour améliorer la précision, l'efficacité et les soins aux patients

SMITHFIELD, R.I., 16 septembre 2025 /CNW/ - ALCOR Scientific a annoncé aujourd'hui une percée dans les essais sur le taux de sédimentation des érythrocytes (ESR) qui résout l'un des défis les plus persistants auxquels font face les laboratoires modernes : la stabilité limitée des échantillons de sang. La gamme mondiale d'analyseurs iSED ESR du fournisseur de services de diagnostic tire parti d'une nouvelle technologie pour accroître la stabilité des échantillons de sang de 4 à 28 heures, ce qui permet aux laboratoires de rationaliser les flux de travail, d'offrir des résultats plus fiables et de réduire les prélèvements sanguins répétitifs pour les patients.

Stabilité de l’échantillon du taux de sédimentation des érythrocytes

L'un des tests sanguins les plus demandés au monde, ESR aide les cliniciens à détecter et à surveiller les infections, les maladies auto-immunes, certains cancers et d'autres maladies. Une fois prélevés, les échantillons de sang pour l'ESR doivent être testés ou réfrigérés dans les quatre heures pour en maintenir l'exactitude. Cela peut être difficile dans l'environnement de laboratoire d'aujourd'hui, où les échantillons parcourent de longues distances sans réfrigération et subissent souvent des retards, ce qui peut compromettre les résultats.

ALCOR Scientific tire parti d'une technologie innovante pour étendre l'intégrité des échantillons sept fois plus longtemps que les méthodes d'essai conventionnelles. Ses analyseurs iSED ESR entièrement automatisés mesurent l'agrégation des globules rouges, qui est l'étape initiale du processus de sédimentation, afin d'augmenter considérablement la période pendant laquelle les échantillons peuvent rester à température ambiante et d'en maintenir l'intégrité. En prolongeant la période de stabilité de l'échantillon à température ambiante de 4 à 28 heures, les laboratoires peuvent fonctionner avec plus de flexibilité et d'efficacité tout en assurant des résultats fiables. En plus d'élargir la fenêtre de stabilité de la température ambiante, les analyseurs iSED prolongent la stabilité des échantillons réfrigérés de 24 h à 48 h.

« ESR est l'un des tests les plus fréquemment commandés à l'échelle mondiale, mais les méthodes d'essai conventionnelles mettent les laboratoires dans une course constante contre la montre », a déclaré Jim Post, chef de la direction d'ALCOR Scientific. « En prolongeant la stabilité de l'échantillon à 28 heures, nos analyseurs donnent aux laboratoires la flexibilité dont ils ont besoin pour fonctionner plus efficacement tout en assurant des résultats plus précis et en évitant aux patients l'inconfort lié aux tirages répétitifs inutiles. C'est une victoire pour les laboratoires et les patients. »

À propos d'ALCOR Scientific

ALCOR Scientific développe des solutions de diagnostic in vitro qui optimisent l'efficacité des laboratoires. Fondée en 2011, l'entreprise tire parti de sa compréhension approfondie des biosciences et des techniques de fabrication de pointe pour concevoir des solutions transformationnelles qui aident les fournisseurs de soins de santé à gagner du temps et à améliorer les soins aux patients. ALCOR Scientific offre la plus vaste gamme de solutions entièrement automatisées pour les tests de taux de sédimentation des érythrocytes (ESR). Pour en savoir plus, visitez alcorscientific.com.

Personne-ressource pour les médias :

Megan McCutcheon

401-737-3774

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2772101/Alcor_Scientific_ESR_Sample_Stability.jpg

SOURCE Alcor Scientific