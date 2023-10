Treize entreprises touristiques de premier plan du « pays de la beauté » auront l'occasion d'établir des liens d'affaires avec vingt agents de voyages canadiens et de démontrer pourquoi la Colombie devrait être la prochaine destination préférée des voyageurs canadiens.

MONTRÉAL, 30 octobre 2023 /CNW/ - Une vitrine captivante de la beauté de la Colombie est sur le point d'être lancée au Canada. Les 30 octobre et 1er novembre, Montréal deviendra une scène exceptionnelle pour le Forum touristique Colombie-Canada 2023, organisé par ProColombia, l'organisme de promotion du pays relevant du ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme.

Les collines de Mavecure, mention de source :PROCOLUMBIA (PRNewsfoto/ProColombia)

Regroupant des intervenants locaux, des leaders d'opinion, des agences de voyages et des compagnies aériennes, cet événement promet d'être une expérience unique et immersive. Des entreprises comme Canandes, Esprit d'Aventure et Atypika Tours, entre autres, auront l'occasion de prendre connaissance de l'offre touristique de la Colombie et d'établir des liens essentiels. De plus, les participants pourront en apprendre davantage sur les préférences des voyageurs canadiens en ce qui concerne la découverte des merveilles de la Colombie.

Le forum sera inauguré par l'ambassadeur de la Colombie au Canada, Carlos Arturo Morales, et la consule générale de la Colombie à Montréal, Luz Stella Jara.

Pendant cet événement, ProColombia lancera le nouveau slogan promotionnel « La Colombie, pays de la beauté », qui fait la promotion des principaux attributs de la Colombie, tels que sa biodiversité et ses territoires enchanteurs.

« Les Canadiens sont attirés par le climat tropical à l'année de la Colombie, ainsi que par sa culture et ses richesses naturelles », affirme Carmen Caballero, présidente de ProColombia. « Il convient également de souligner que notre pays est à la tête de l'industrie des réunions sur le continent, ce qui attire l'attention des planificateurs canadiens qui cherchent de nouvelles destinations pour des voyages de récompenses, des congrès, des salons commerciaux, des mariages et d'autres événements », ajoute-t-elle.

De fait, le Canada est un marché clé qui a fait preuve de dynamisme; le nombre de voyageurs a augmenté de 55 % de janvier à août, comparativement à la même période en 2022. Il est actuellement le 12e marché en importance au chapitre des vols internationaux à destination de la Colombie : 13 vols directs (2 862 sièges) par semaine relient les deux pays en moins de sept heures.

La haute saison s'étendant habituellement de novembre à février, ce partenariat florissant entre la Colombie et le Canada offre aux voyageurs l'occasion de profiter de la magie des deux pays.

« Nous voulons que les Canadiens considèrent la Colombie comme une destination prisée d'une beauté sans pareille offrant des expériences de voyage marquantes, qui laissent un souvenir impérissable tant aux touristes qu'aux résidents », souligne Mme Caballero.

Pour en savoir plus, visitez le site Colombia.travel .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2259900/CREDIT_PROCOLOMBIA.jpg

SOURCE ProColombia

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Catalina Sánchez Montoya, [email protected]