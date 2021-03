BOGOTÁ, Colombie, 4 mars 2021 /CNW/ - PROCOLOMBIA, l'organisme gouvernemental colombien chargé de promouvoir le commerce avec les marchés à fort potentiel, invite les entreprises canadiennes à participer à titre d'acheteurs à la 85e édition du Business Matchmaking Forum qui aura lieu du 12 au 23 avril.

Les acheteurs pourront créer des liens et faire du réseautage au moyen de rencontres interentreprises de 30 minutes avec des fournisseurs potentiels provenant de différents secteurs d'activité, notamment : les secteurs de l'agroentreprise, du vêtement, de la fabrication, du logiciel, des TI et de la création.

Tous les acheteurs pourront planifier leurs rencontres interentreprises et évaluer les propositions des entreprises participantes avant l'évènement. Le forum de réseautage sera entièrement virtuel, et les participants auront la possibilité d'organiser le nombre de rencontres qui leur convient. La participation à cet évènement est gratuite.

Lors de l'édition 2020, plus de 2 000 entreprises colombiennes et des quatre coins de la planète se sont réunies de façon virtuelle.

Les biens et services de la Colombie sont bien positionnés au sein de différents marchés. « La Colombie et le Canada célèbrent cette année le 10e anniversaire de leur accord de libre-échange. Au cours de ces dix années, plus de 260 produits colombiens ont fait leur entrée sur le marché canadien. En vertu de cet accord, la Colombie a pu diversifier son offre de produits exportables en mettant en place une exemption de tarifs douaniers sur 98 % des produits manufacturés », a déclaré Flavia Santoro, présidente de ProColombia.

La logistique du transport de marchandises de la Colombie à destination du Canada s'étend sur une période de 9 à 19 jours pour les ports de l'est du Canada - Halifax (N.-É.), Montréal (QC) et Toronto (ON) - et sur une période de 14 à 22 jours pour le port de Vancouver.

La Colombie est très concurrentielle et est actuellement considérée comme un fournisseur de services de haute qualité pour l'externalisation de proximité en Amérique. Le pays offre une stabilité politique et économique, une main-d'œuvre qualifiée, un solide écosystème axé sur l'innovation et une économie dynamique et en plein essor, en plus d'occuper une région géographique privilégiée.

Ne manquez pas cette occasion de créer des liens avec des fournisseurs colombiens. Pour en savoir plus sur la façon de participer en tant qu'acheteur, cliquez ici :

https://mcr.macrorruedasprocolombia.co/macrorrueda85/

