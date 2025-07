TORONTO, le 23 juill. 2025 /CNW/ - Elvium Sciences de la vie a plaisir de vous annoncer une bonne nouvelle : FOQUEST® (capsules de chlorhydrate de méthylphénidate à libération contrôlée) a été ajouté à la liste du régime BC PharmaCare1 et à celle du régime d'assurance médicaments de la Régie de la santé des Premières Nations (RSPN). Compte tenu du financement assuré en Colombie-Britannique, FOQUEST® est maintenant remboursé d'un océan à l'autre par tous les régimes provinciaux d'assurance médicaments au Canada.

« Le financement public en Colombie-Britannique garantit un accès équitable aux traitements du TDAH dans cette province », a déclaré Juanita Beaudry, directrice exécutive du Centre de sensibilisation au TDAH Canada (CSTC). « Grâce à cette dernière approbation, les patients ont désormais accès à une autre option thérapeutique au Canada. »

La Colombie-Britannique se joint maintenant à l'Alberta2, la Saskatchewan3, au Manitoba4, l'Ontario5, le Québe6, les provinces de l'Atlantique7,8,9,10, au Programme des services de santé non assurés11 et au Service correctionnel Canada, pour offrir une couverture publique de Foquest® dans le traitement du TDAH chez les patients âgés de 6 ans ou plus.

« Elvium Sciences de la vie est très heureuse que la Colombie-Britannique ait maintenant inscrit Foquest sur la liste de son régime BC PharmaCare, offrant ainsi aux médecins une option supplémentaire pour leurs patients atteints de TDAH ayant besoin d'une couverture publique, » a déclaré Jodan Ratz, directeur médical national d'Elvium Sciences de la vie. « Nous remercions la province pour sa décision, qui permet maintenant à tous les patients atteints de TDAH âgés de 6 ans ou plus d'avoir un accès équivalent à Foquest, pourvu que ce traitement leur convient. »

Consultez la version complète de la monographie canadienne de FOQUEST®12.

La monographie de FOQUEST® contient un encadré « Mises en garde et précautions importantes » au sujet de la pharmacodépendance - ce texte souligne que l'abus de FOQUEST® pourrait entraîner une dépendance. Les professionnels de santé doivent évaluer le risque d'abus avant de prescrire FOQUEST® (y compris chez les patients ayant des antécédents de pharmacodépendance ou d'alcoolisme), et surveiller les signes d'abus et de dépendance pendant le traitement.

FOQUEST® est une capsule de méthylphénidate à libération contrôlée, à longue durée d'action et à administration uniquotidienne pour le traitement du TDAH chez les patients âgés de 6 ans ou plus. La dose quotidienne maximale de FOQUEST® est de 70 mg pour les enfants et les adolescents (6 à < 18 ans), et de 100 mg pour les adultes (≥ 18 ans).

Les événements indésirables observés avec Foquest reflètent principalement ceux généralement associés à l'utilisation du méthylphénidate. Les événements indésirables très courants signalés par les patients traités par Foquest comprenaient les céphalées, l'insomnie, la diminution de l'appétit et la douleur abdominale. La plupart des événements indésirables étaient d'intensité légère ou modérée.

À propos d'Elvium Sciences de la vie

Elvium Sciences de la vie est une société indépendante associée de Purdue Pharma (Canada), qui se concentre sur des produits pharmaceutiques spécialisés et qui vise à fournir des options thérapeutiques aux patients présentant des symptômes du TDAH. Pour en savoir plus, visitez le site www.elvium.ca.

FOQUEST® est une marque déposée de Purdue Pharma et est utilisée sous licence.

References:

SOURCE Elvium life sciences

Pour plus de renseignements, veuillez contacter : [email protected]