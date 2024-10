LA COLLECTION OPULENCE DE LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE S'ENRICHIT D'UNE ADAPTATION UNIQUE DE 10 KG EN OR PUR D'UN CHEF-D'ŒUVRE DE L'ART HAÏDA, ET PLUS ENCORE

OTTAWA, ON, le 15 oct. 2024 /CNW/ - La collection Opulence de la Monnaie royale canadienne, composée d'une sélection très exclusive de pièces haut de gamme en or et en platine purs, revient en force avec un article de collection unique au monde, la pièce de 10 kg en or pur à 99,99 % 2024 - The Dance Screen (The Scream Too). Ce superbe hommage à la tradition artistique de la côte nord-ouest du Pacifique, rehaussé de véritables coquilles d'ormeaux, est l'œuvre du célèbre maître sculpteur et chef haïda 7IDANsuu (James Hart). Son œuvre inspirante soulignant l'importance du saumon dans la nature et dans le mode de vie des Haïdas est également méticuleusement reproduite sur une série extrêmement limitée de pièces de un kilo en platine pur à 99,95 %, elles aussi incrustées de vraies coquilles d'ormeaux. De plus, la collection Opulence 2024 accueille la pièce de 500 $ en or pur 2024 - Pureté cristalline, une création de 5 oz aux allures de bijou incrustée de diamants canadiens, conçue par les artistes Chris et Rosina Reid.

Cette année, la Monnaie s'est à nouveau associée à la Maison de vente aux enchères Heffel, qui tiendra la vente de la pièce de 10 kg en or pur à 99,99 % 2024 - The Dance Screen (The Scream Too) lors d'une mise aux enchères en personne qui aura lieu le 20 novembre 2024. Les autres pièces de la collection Opulence 2024 peuvent être commandées dès aujourd'hui.

« Avec le lancement des nouveaux articles de notre collection Opulence, nous continuons de témoigner de l'excellence technique et artistique qui constitue la tradition et le cachet de la Monnaie royale canadienne », explique Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. « Nous sommes fiers de voir notre savoir-faire mis en valeur sur des œuvres d'art numismatique aussi rares que luxueuses, en particulier sur ce chef-d'œuvre unique en or qui rend hommage à l'esprit et au talent du maître sculpteur et chef haïda 7IDANsuu. »

Impeccablement ciselée dans 10 kg d'or canadien pur à 99,99 %, la pièce The Dance Screen (The Scream Too) recrée les images sculptées dans le paravent en cèdre rouge d'origine par le chef 7IDANsuu. Le motif rassemble des personnages traditionnels haïdas dont la survie dépend fortement du Saumon - un Chaman, le Castor, le Corbeau, l'Aigle, la Grenouille, l'Épaulard ainsi que Maman Ourse et ses petits. Le Saumon y est représenté dans sa forme humaine et animale le long du pourtour de la pièce. Six fragments iridescents de coquilles d'ormeaux de source responsable sont également incrustés le long du pourtour de la pièce, luisant d'un éclat nacré sous la lumière et rappelant par leur forme les boucliers en cuivre qui étaient autrefois l'étalon de la richesse chez les Haïdas. L'avers de cette pièce imposante est à l'effigie de Sa Majesté le roi Charles III, selon l'artiste canadien Steven Rosati. Le portrait du monarque est entouré d'un subtil motif gravé reproduisant les traits de l'œuvre originale.

Cette pièce unique est encapsulée dans un écrin carré et est accompagnée d'un certificat numéroté sous forme de livret à couverture rigide. Elle est présentée dans un coffret luxueux en cèdre rouge - un clin d'œil au bois utilisé pour la sculpture d'origine. Ce coffret est orné d'un bouclier haïda stylisé en cuivre créé spécialement par le chef 7IDANsuu.

« C'est merveilleux de voir mon œuvre mise à l'honneur d'une telle façon sur une pièce, perpétuant son message. Le fait de travailler avec l'équipe talentueuse de Monnaie royale canadienne et de voir leur savoir-faire m'a éveillé les sens. C'est tout aussi formidable que ce soit la Maison de vente aux enchères Heffel, un établissement réputé, qui présente ce projet au monde entier », explique le chef 7IDANsuu de Haïda Gwaïi, maître sculpteur et artiste haïda de renom.

« La Maison Heffel est véritablement honorée de poursuivre sa collaboration avec la Monnaie royale canadienne et de mettre en vente cette pièce de 10 kilogrammes, un chef-d'œuvre aurifère époustouflant qui présente la création unique du chef 7IDANsuu (James Hart) », déclare David Heffel, président, Maison de vente aux enchères Heffel. « La pièce The Dance Screen (The Scream Too) constitue une ode merveilleuse au legs du chef James Hart et à l'art canadien. Cette merveille numismatique d'exception représente une chance inestimable de célébrer l'œuvre d'un artiste émérite et de se procurer une parcelle d'histoire. Nous sommes ravis de pouvoir participer à ce projet. »

Les personnes qui souhaitent se procurer la pièce de 10 kg en or pur à 99,99 % 2024 - The Dance Screen (The Scream Too) peuvent s'inscrire à la vente aux enchères sur le site de la Maison Heffel.

Nous proposons également une pièce de un kilo en platine pur à 99,95 % au motif inspiré de The Dance Screen (The Scream Too); son tirage mondial est limité à 38 exemplaires. Rehaussée d'un fini épreuve numismatique, cette pièce est aussi ornée de fragments de coquilles d'ormeaux de source responsable. Nichée dans un écrin amovible, chaque pièce est présentée dans un coffret de style vitrine et accompagnée d'un certificat d'authenticité (sous forme de livret), ainsi que d'une paire de gants à enfiler pour manipuler la superbe pièce. Chaque exemplaire est vendu au prix de 89 999,95 $ CA.

La pièce de 500 $ en or pur 2024 - Pureté cristalline clôturera l'offre de la collection Opulence de cette année. Il n'existe que 20 exemplaires de cette création de 5 oz en or pur à 99,99 % rehaussée de diamants, chacun étant vendu au prix de 99 995,00 $ CA.

Le motif au revers, œuvre des artistes canadiens Chris et Rosina Reid, évoque des ondes sonores ou encore les anneaux de croissance d'un arbre émanant d'un point central. Il fait écho à la forme, à la taille brevetée et au scintillement des cinq diamants Ideal classifiés par le De Beers Institute of Diamonds et sertis au centre de la pièce. Extraits de mines canadiennes, ces diamants de taille carrée, ronde, ovale, coussin et cœur, ainsi que les autres diamants décoratifs plus petits, ont un poids totalisant 3,4 carats. L'avers est à l'effigie de Sa Majesté le roi Charles III, selon l'artiste canadien Steven Rosati. Le portrait du monarque est entouré d'un motif répétitif inspiré de la monture des diamants au revers.

On peut se procurer les œuvres numismatiques exclusives de la collection Opulence directement auprès de la Monnaie en composant le 1-800-267-1871 au Canada, le 1-800-268-6468 aux États-Unis, sur le site www.monnaie.ca ou auprès des marchands et distributeurs officiels de la Monnaie.

Pour en savoir plus sur la collection Opulence 2024, rendez-vous au www.monnaie.ca/opulence. Des images et une vidéo de ces pièces spectaculaires se trouvent ici.

