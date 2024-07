Un important promoteur canadien annonce un deuxième projet européen dans la pittoresque capitale du vin du monde

TORONTO, 30 juillet 2024 /CNW/ - The Cabot Collection, promoteur et exploitant de centres de villégiature de luxe et de destinations résidentielles de golf, annonce l'ajout au portefeuille du Golf Du Médoc Resort, une destination de choix pour les amateurs de golf et de vin située à Bordeaux, en France. La propriété captivante, maintenant connue sous le nom de Cabot Bordeaux, s'étend sur 400 acres de paysage verdoyant, entre des vignobles vallonnés et des paysages pittoresques de la campagne française. Il s'agit d'une étape importante pour Cabot, qui élargit sa présence internationale pour inclure son premier emplacement continental européen.

Cabot Bordeaux s’étend sur 400 acres de paysage verdoyant à Bordeaux, en France. Source : Cookie Jar Golf Cabot Bordeaux comprend deux terrains de golf de championnat de 18 trous. Source : Cookie Jar Golf

« Bordeaux occupe une place spéciale dans le cœur des voyageurs du monde entier, non seulement pour sa riche histoire et ses paysages époustouflants, mais aussi pour ses offres culinaires remarquables et son vin universellement vénéré, a déclaré Ben Cowan-Dewar, chef de la direction et cofondateur de Cabot. « Nous sommes ravis d'avoir maintenant une présence dans cette destination emblématique et nous avons hâte d'offrir à nos invités des expériences inoubliables qui allient harmonieusement l'exploration et l'immersion culturelle à un golf de classe mondiale. »

Niché dans la région enchanteresse du sud-ouest de la France, Cabot Bordeaux promet un mélange harmonieux de sophistication luxueuse du pays vinicole et de charme décontracté. La propriété présente deux terrains de golf de championnat de 18 trous conçus par les architectes renommés Bill Coore et Rod Whitman. Les deux terrains sont reconnus comme l'un des meilleurs en Europe par le Golf Magazine et le Golf Digest. Le centre de villégiature comprend également un hôtel de 79 chambres, un restaurant raffiné mettant en valeur la cuisine régionale française et un spa de classe mondiale doté d'une piscine intérieure chauffée, d'un hammam, d'une salle de conditionnement physique et de divers traitements. Le centre d'entraînement Bernard Pascassio est doté de salles de simulation de golf, d'une configuration de parcours d'entraînement, d'une salle d'ajustement TaylorMade et plus encore.

« Tous ceux qui jouent à Cabot Bordeaux vivront une expérience distinctement française, a déclaré Bill Coore, architecte du terrain de golf. « Passer de Cabot Cape Breton à Cabot Highlands, à Cabot Saint Lucia et à Cabot Bordeaux offre des expériences aussi différentes et variées que vous pouvez l'imaginer.

Jouer à Cabot Bordeaux, c'est reculer dans le temps. Ses terrains mettent magnifiquement en valeur l'essence de l'architecture du golf en France, rendant hommage à ce qui aurait pu être. Au début du XXe siècle, le monde de la conception de terrains de golf croyait que la France était la prochaine frontière pour un travail exceptionnel jusqu'à ce que la Première Guerre mondiale mette fin à cet élan. Néanmoins, des architectes comme Tom Simpson ont réussi à identifier des parcelles de terrain intéressantes et à créer des parcours riches en stratégie et célébrant l'âge d'or de l'architecture. Bill Coore et Rod Whitman ont créé leurs liens dans les années 1980 pour renouer avec cette histoire. Cabot reprendra la fermeté des deux parcours, reprenant leur caractère indéniable.

Vincent Paris, directeur général de longue date, prépare le terrain pour s'assurer que les invités créent des souvenirs qui dureront toute une vie. Le centre de villégiature sera renouvelé avec des éléments de conception mis à jour tout en préservant son charme historique. Les visiteurs peuvent s'attendre à des expériences immersives améliorées, à de nouvelles activités propres à la destination, à des commodités élargies et à un engagement inébranlable envers la qualité, synonyme de la marque Cabot. Les mises à jour de la conception intérieure seront dirigées par la célèbre firme de design britannique Russell Sage Studio.

« Je suis ravi de participer à la transformation de Cabot Bordeaux, a déclaré Russell Sage, fondateur de Russell Sage Studio. Nous sommes ravis de collaborer avec les artisans locaux pour insuffler au projet un sentiment d'appartenance. La propriété alliera harmonieusement des éléments de conception modernes et classiques, offrant aux invités une maison loin de chez eux enrichie d'un golf inoubliable, d'un repas et de possibilités de détente."

Connue comme la capitale mondiale du vin, Bordeaux offre plus de 250 000 acres de vignobles produisant une gamme diversifiée de vins primés. La destination abrite également de magnifiques quais, une pléthore de monuments historiques, de musées et de châteaux, ainsi qu'un réseau de trains à grande vitesse facilitant l'exploration des villes avoisinantes. À quelques pas du centre de villégiature se trouve le village médiéval de Saint-Émilion, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO célèbre pour ses 2 000 ans d'histoire viticole et ses grottes de vin souterraines. L'aéroport international de Bordeaux-Merignac est situé à 20 minutes au sud de la propriété, et le Paris est à deux heures de trajet en train.

Cette annonce importante fait suite à une série d'agrandissements récents notables de la collection Cabot. Parmi les autres centres de villégiature de luxe ancrés dans le portefeuille de Cabot, mentionnons le Cabot Cape Breton primé en Nouvelle-Écosse, Cabot Saint Lucia dans les Caraïbes, Cabot Revelstoke en Colombie-Britannique, Cabot Citrus Farms en Floride et Cabot Highlands en Écosse.

Pour en savoir plus, visitez www.thecabotcollection.com et www.cabotbordeaux.com.

À propos de la collection Cabot :

La collection Cabot est un promoteur de luxe de destinations de golf incomparables. Son portefeuille comprend Cabot Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, Cabot Saint Lucia, dans les Caraïbes, Cabot Revelstoke, en Colombie-Britannique, Cabot Citrus Farms, en Floride, Cabot Highlands, en Écosse, et Cabot Bordeaux, en France. Cabot continue de s'appuyer sur un héritage d'excellence dans le domaine du golf, des offres résidentielles de luxe et du style de vie de centre de villégiature dans chaque propriété unique où les propriétaires et les invités ont un accès exclusif à des expériences propres à la destination et à un service de qualité inégalée.

