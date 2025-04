TORONTO, 16 avril 2025 /CNW/ - Cabot, un promoteur et exploitant de centres de villégiature de luxe et de destinations résidentielles de golf, est fier d'annoncer que cinq de ses parcours internationaux de 18 trous ont été classés dans la liste des 100 meilleurs parcours internationaux 2025 de Golfweek. Évalués par un groupe de plus de 800 experts, les cours à Cabot Saint-Lucia dans les Caraïbes, à Cabot Cape Breton au Canada, à Cabot Highlands en Écosse et à Lofoten Links en Norvège ont été reconnus parmi les meilleurs au monde, à l'extérieur des États-Unis.

Club de golf Point Hardy de Cabot Sainte-Lucia | Photo de Michael Marcellin

Cabot a reçu les distinctions suivantes :

No 5 : Club de golf Point Hardy | Cap Estate, Saint Lucia | Bill Coore , Ben Crenshaw , 2023

| , , 2023 No 12 : Cabot Cliffs | Inverness , Nouvelle-Écosse, Canada | Bill Coore , Ben Crenshaw , 2015

, Nouvelle-Écosse, | , , 2015 45 (à égalité) : Cabot Links | Inverness , Nouvelle-Écosse, Canada | Rod Whitman , 2012

, Nouvelle-Écosse, | , 2012 No 54 : Castle Stuart Golf Links | Inverness , Écosse | Gil Hanse, Mark Parsinen , 2009

, Écosse | Gil Hanse, , 2009 89 (égalité) : Liens Lofoten | Gimsøysand, Norvège | Jeremy Turner , 2015

Conçu par le duo d'architectes visionnaires Bill Coore et Ben Crenshaw, le club de golf Point Hardy de Cabot Sainte-Lucia a fait ses débuts impressionnants en tant que nouveau joueur de premier plan sur la liste. Lofoten Links, le terrain de golf de style liens le plus au nord du monde, a également gagné une place sur la liste pour la première fois à la suite de l'investissement stratégique de Cabot dans la propriété en septembre 2024.

« Nous sommes extrêmement honorés de voir cinq parcours Cabot reconnus par Golfweek parmi les meilleurs au monde, a déclaré Ben Cowan-Dewar, chef de la direction et cofondateur de Cabot. « La création d'expériences de golf extraordinaires a toujours été au cœur de ce que nous faisons, et il est profondément gratifiant de voir nos terrains avoir un impact durable sur les golfeurs du monde entier. »

Cette réalisation arrive à un moment passionnant pour Cabot, alors que la marque continue d'élargir et d'améliorer son portefeuille mondial. Au début de 2025, Cabot Citrus Farms, la première propriété américaine de Cabot, a célébré son ouverture officielle et a été acclamée. La propriété comprend deux terrains de golf modernisés de 18 trous, dont Karoo, nommé « Best New Public Course » par Sports Illustrated, ainsi que deux terrains plus courts uniques, un immobilier de luxe, un hébergement nocturne, des expériences organisées et une foule de commodités de villégiature. En août 2025, Cabot Highlands, en Écosse, lancera un jeu de prévisualisation pour Old Petty, un terrain de 18 trous très attendu conçu par l'architecte de renom Tom Doak. En France, Cabot transforme Cabot Bordeaux en une destination de choix pour les amateurs de golf et de vin. En 2027, Cabot lancera sa première destination en montagne et sa deuxième propriété canadienne, Cabot Revelstoke, avec un avant-goût à Cabot Pacific, un cours d'accès public de 18 trous de Rod Whitman.

Pour en savoir plus sur Cabot, consultez le site cabot.com.

À propos de Cabot :

Cabot est un développeur de luxe de destinations de golf incomparables. Son portefeuille comprend le Cabot Cape Breton primé en Nouvelle-Écosse, Cabot Saint Lucia dans les Caraïbes, Cabot Revelstoke en Colombie-Britannique, Cabot Citrus Farms en Floride, Cabot Highlands en Écosse, Cabot Bordeaux en France et Lofoten Links en Norvège. Cabot continue de s'appuyer sur un héritage d'excellence en matière de golf, d'offres résidentielles de luxe et de style de vie dans les centres de villégiature de chaque propriété unique où les propriétaires et les invités ont un accès exclusif à des expériences propres à la destination et à une qualité de service inégalée.

