« Nous continuons de voir le prix des aliments grimper en flèche dans notre pays, ce qui oblige les familles au Canada à payer plus cher pour des aliments essentiels comme du pain, des produits laitiers, des fruits et des légumes, mentionne Kirstin Beardsley, chef de la direction de Banques alimentaires Canada. Cette situation, conjuguée aux coûts élevés de logement et aux pertes d'emploi qui découlent de la pandémie toujours en cours, a forcé plus de gens à recourir aux banques alimentaires. Nos partenaires de confiance, comme Subway, continuent de se retrousser les manches pour aider leurs communautés, et nous leur sommes grandement reconnaissants pour leur soutien constant. »

Selon Banques alimentaires Canada, les enfants représentent 33 pour cent des visites aux banques alimentaires (soit plus de 400 000 enfants). Selon Statistique Canada, 1 enfant sur 6 vit dans un foyer souffrant d'insécurité alimentaire. L'insécurité alimentaire a atteint des niveaux critiques dans de nombreuses communautés du nord du pays, en particulier au Nunavut, où le taux d'insécurité alimentaire s'élève à 57 pour cent, comparativement à la moyenne canadienne de 12,7 pour cent.

« Les propriétaires de nos restaurants locaux aux quatre coins du pays font preuve de passion, d'enthousiasme et de cœur lorsque vient le moment de lutter contre la faim chez les enfants de leurs communautés, explique Doug Fry, directeur national à Subway Canada. Nous sommes déterminés à fournir des aliments de grande qualité, nutritifs et frais à ces communautés année après année, et nous sommes impatients de collaborer avec Banques alimentaires Canada pour remettre des paquets d'aliments sains aux Canadiennes et Canadiens. Nous vivons une année passionnante : c'est emballant d'entreprendre la quatrième édition de cette initiative tout juste après avoir lancé notre rafraîchissement Y'a du nouveau. Mangez frais MC en avril au Canada. »

Le rapport Bilan-faim de Banques alimentaires du Canada, une analyse annuelle qui documente le recours aux banques alimentaires au pays, a déterminé qu'en 2021, le Québec est l'endroit où le plus de Canadiennes et Canadiens ont visité des banques alimentaires : on y a dénombré 474 002 visites, dont de 160 288 enfants. L'an dernier, plus de 1,4 million de repas et de collations ont été fournis aux communautés du Québec pour soutenir les personnes confrontées à l'insécurité alimentaire.

De 2019 à 2021, le nombre de Canadiennes et Canadiens visitant une banque alimentaire a augmenté de 20,3 pour cent :

-- 2019 à 2021 Colombie-Britannique 131 001 40 717 5 Alberta 116 396 44 586 29,6 Saskatchewan 32 827 12 955 -11,8 Manitoba 65 100 24 297 - Ontario 419 532 130 970 23,5 Québec 474 002 160 288 38,1 Nouveau-Brunswick 20 408 6 544 -8,3 Nouvelle-Écosse 26 090 7 368 1,8 Île-du-Prince-Édouard 3 241 1 122 9,5 Terre-Neuve-et-Labrador 10 803 3 530 0,9 Territoires 4 597 1 905 -24,8



Le rafraîchissement « Y'a du nouveau. Mangez fraisMC » se veut un engagement renouvelé à offrir aux Canadiens la variété, les ingrédients frais et les saveurs audacieuses extraordinaires qui font la renommée de Subway.

Les Canadiennes et Canadiens peuvent en apprendre plus au sujet de l'initiative Chacun son lunchMC et sa contribution au programme Après la cloche de Banques alimentaires Canada en visitant le Subway.com/Chacunsonlunch. Pour voir la publicité télévisée produite par dentsu MCGARRYBOWEN, rendez-vous ICI.

À propos des restaurants SubwayMD

En tant que l'une des plus grandes marques de restauration rapide au monde, Subway sert des sandwichs, des wraps, des salades et des bols fraîchement préparés à la commande à des millions de clients, dans plus de 100 pays dans plus de 37 000 restaurants chaque jour. Les restaurants Subway sont détenus et exploités par des franchisés Subway - un réseau qui comprend plus de 20 000 entrepreneurs et propriétaires de petites entreprises dévoués - qui s'engagent à offrir la meilleure expérience client possible dans leurs communautés locales.

SubwayMD est une marque déposée de Subway IP LLC. © 2022 Subway IP LLC.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada fait preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires partout au pays. Depuis 40 ans, les banques alimentaires aident les Canadiens vivant dans l'insécurité alimentaire. Selon les données du Bilan-Faim, plus de 4 500 banques alimentaires et organismes communautaires joignent leurs efforts pour servir les personnes les plus vulnérables. L'an dernier, ils ont reçu plus de 1,3 million de visites par mois. Dans la dernière décennie, le réseau a reçu et distribué plus de 635 millions de kilos de denrées alimentaires. De plus, Banques alimentaires Canada a versé près de 168 millions de dollars pour maximiser les retombées collectives et la capacité locale des banques alimentaires tout en militant afin de réduire la nécessité d'y recourir. La vision de Banques alimentaires Canada est claire : elle veut créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Pour en savoir plus, visitez le site http://www.banquesalimentairescanada.ca/.

À propos du programme Après la cloche de Banques alimentaires Canada

Après la cloche est le programme national de Banques alimentaires Canada consacré à la réduction de la faim chez les enfants, surtout pendant les mois d'été au cours desquels les programmes de repas scolaires ne sont pas offerts. Depuis 2015, le programme a distribué plus de 490 000 sacs de denrées nutritives adaptées aux enfants. En 2022, Banques alimentaires Canada poursuit l'objectif de distribuer 175 000 sacs de denrées aux enfants d'un océan à l'autre, grâce au soutien de leurs généreux partenaires, dont leur Partenaire de produits frais, Subway®️ Canada. Pour savoir comment vous pouvez aider Banques alimentaires Canada à atteindre leur objectif, visitez afterthebell.foodbankscanada.ca.

La marque de commerce de Banques alimentaires Canada est utilisée sous licence.

