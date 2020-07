La collaboration offrira un meilleur choix de méthodes de paiement aux Albertains, en ligne et en boutique

TORONTO, le 20 juill. 2020 /CNW/ - Visa Canada et ATB Financial (ATB), l'institution financière la plus populaire en Alberta, ont annoncé aujourd'hui le lancement de la carte Visa Débit pour les clients d'ATB, élargissant les activités d'ATB dans toute la province. En utilisant la marque Visa, l'envergure et la zone d'acceptation mondiale de Visa, ATB se joint à une liste croissante d'institutions financières travaillant avec Visa pour offrir à leurs clients une meilleure façon de payer, en utilisant les capacités de débit à la pointe de l'industrie de Visa.

Le lancement de la carte Visa Débit offrira aux Albertains une nouvelle façon de payer en ligne ou en boutique à l'étranger, à des milliers de détaillants, dans plus de 200 pays et territoires du monde entier, en utilisant des fonds provenant directement de leurs comptes bancaires.

« Nous sommes ravis de travailler avec ATB Financial pour offrir plus de choix, de flexibilité et de sécurité aux consommateurs grâce à l'accès aux excellentes capacités de débit de Visa », a déclaré Stacey Madge, directrice nationale et présidente de Visa Canada. « Les clients d'ATB peuvent maintenant avoir un meilleur contrôle sur la façon dont ils dépensent grâce à Visa Débit, qui est acceptée par des millions de marchands dans le monde entier et continue à assurer le service exceptionnel auquel ils s'attendent d'ATB. »

La nouvelle carte de débit d'ATB pour les consommateurs est maintenant offerte dans toutes les succursales et toutes les agences.

« Collaborer avec Visa signifie que nous pouvons offrir aux clients d'ATB Financial un nouveau moyen de simplifier leur expérience de magasinage et leurs activités bancaires », a déclaré Chris Turchansky, chef de l'expérience d'ATB. « ATB s'engage à offrir l'option de paiement par carte Visa Débit aux Albertains, pour les achats en ligne et internationaux avec des fonds directement à partir de leur compte bancaire, ce qui permet d'accroître la commodité, le choix et l'accessibilité. »

Les achats effectués avec la carte Visa Débit d'ATB seront traités sur le réseau de Visa, offrant la protection des multiples niveaux de sécurité de Visa, réduisant ainsi les risques grâce à la surveillance continue de la fraude et à la technologie Visa Secure. Les titulaires de carte peuvent magasiner en ligne en toute confiance avec la garantie Responsabilité zéro de Visa, qui signifie que les consommateurs ne paient pas pour des transactions frauduleuses.i

La carte Visa Débit est acceptée à plus de 1,5 million de commerçants en ligne au Canada - plus que tout autre réseau de paiement - et à plus de 55 millions de détaillants internationaux qui acceptent Visa. Grâce à Visa Débit, vous pouvez profiter de la liberté de magasiner en ligne ainsi que de payer les abonnements et les factures récurrentes, directement à partir de votre compte bancaire. Vous pouvez également utiliser votre carte Visa Débit comme votre carte de crédit préférée sur les applications populaires de covoiturage, de magasinage en ligne et de livraison de nourriture.

À propos de Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V) est un chef de file mondial en matière de paiements numériques. La mission de Visa Inc. consiste à relier le monde grâce à un réseau de paiement novateur, fiable et sûr, pour permettre aux personnes, aux entreprises et aux économies de prospérer. Le réseau de traitement mondial avancé, VisaNet, permet des paiements sûrs et fiables dans le monde entier, et il est en mesure de traiter plus de 65 000 messages de transactions à la seconde. L'importance constante que l'entreprise accorde à l'innovation est un catalyseur pour la croissance rapide du commerce branché sur tout appareil et un moteur qui sous-tend le rêve d'un avenir sans argent comptant pour tous, partout. Alors que le monde passe de l'analogique au numérique, Visa consacre sa marque, ses produits, ses gens, son réseau et son échelle à redéfinir l'avenir du commerce.

À propos d'ATB Financial

Avec des actifs de 55,8 milliards de dollars, ATB Financial est une institution financière née en Alberta qui est un catalyseur de la croissance économique de notre province. Nous avons commencé en 1938 pour aider les Albertains à traverser des périodes économiques difficiles et nous sommes encore la seule institution financière dans plus de 100 collectivités albertaines. Les plus de 5 000 membres de l'équipe d'ATB adorent offrir des expériences exceptionnelles à près de 777 000 clients dans nos 175 succursales, nos 139 agences, notre Centre de service à la clientèle 24 heures, nos quatre centres d'entrepreneurs et nos options bancaires numériques. Tout ce que nous faisons est axé sur la façon dont nous pouvons servir les Albertains, qu'il s'agisse de fournir des conseils d'experts et de soutenir les entrepreneurs ou d'aider les Albertains à acheter une maison et à faire croître leur capital.

i Ne s'applique pas aux cartes Visa anonymes prépayées, d'entreprise et commerciales. Le compte et le NIP en sécurité doivent être protégés. D'autres conditions et restrictions s'appliquent. Pour plus de détails, reportez-vous aux documents de titulaire de carte de votre émetteur.

