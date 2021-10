Les participants cherchent un terrain d'entente sur une nouvelle vision économique et sociale audacieuse pour le Canada.

OTTAWA, ON, le 5 oct. 2021 /CNW/ - La Coalition pour un avenir meilleur est heureuse d'annoncer les détails de son sommet des 27 et 28 octobre, qui offrira des perspectives et de la matière à réflexion pour aider à forger une nouvelle vision ambitieuse pour le Canada. L'événement de deux jours présentera un large éventail de conférenciers tels que des militants communautaires et des experts de renommée internationale. Ils exploreront les façons dont les secteurs public, privé et sans but lucratif peuvent travailler ensemble pour assurer un avenir plus prospère, plus inclusif et plus durable.

Voici quelques conférenciers du sommet :

Carolyn Wilkins , ancienne première sous-gouverneure de la Banque du Canada

Raj Chetty, l'un des plus grands experts mondiaux en matière de mobilité sociale et d'opportunités économiques

Jody Anderson , directrice du développement des affaires à l'Autorité financière des Premières Nations

Jaime Rogers , directrice du développement des sans-abri et du logement de la Medicine Hat Community Housing Society

Arvind Gupta , PDG de Palette Skills, qui offre une requalification rapide aux travailleurs des industries en déclin

Dominick Gauthier , athlète olympique, entraîneur et mentor d'athlètes de haut niveau, cofondateur et directeur de l'exploitation de B2ten

Paul Romer , lauréat du prix Nobel pour ses travaux sur la manière dont l'innovation stimule la croissance économique

Derrick Rossi , biologiste canadien spécialiste des cellules souches et cofondateur de Moderna

John Yates , auteur de « Fractured: Why our societies are coming apart and how we put them back together again »

Andrew Chunilall , directeur général, Fondations communautaires du Canada

Ray Williams , cofondateur et président du Black Opportunity Fund

La Coalition pour un avenir meilleur souhaite susciter un large appui en faveur d'un plan ambitieux visant à renforcer l'avenir économique du Canada -- en donnant priorité aux mesures qui réduisent l'inégalité, combattent les changements climatiques, rehaussent le niveau de vie et améliorent de manière tangible la vie de tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. Lancée cet été, la Coalition comprend plus de 100 organisations représentant un large éventail de perspectives. Le Sommet est essentiel pour éclairer le travail de la Coalition en réunissant les membres de la Coalition avec des experts et des leaders visionnaires pour discuter de certains des défis les plus pressants du Canada.

Carolyn Wilkins, membre externe du Comité de politique financière de la Banque d'Angleterre et ancienne première sous-gouverneure de la Banque du Canada, ouvrira le Sommet par une discussion sur les raisons pour lesquelles la croissance économique est importante. « Une croissance économique saine et durable est essentielle pour assurer le bien-être futur de nos familles, de nos communautés et de notre planète », a mentionné Carolyn Wilkins. « Cela ne peut arriver sans un plan d'action concerté. »

Les anciennes ministres fédérales Anne McLellan et Lisa Raitt sont coprésidentes de la Coalition. « Nous avons tous un rôle à jouer pour aider à façonner l'avenir du Canada », a déclaré Lisa Raitt. « Nous invitons tous les Canadiens et toutes les Canadiennes à se joindre à nous pour découvrir ces conférenciers convaincants alors que nous élaborons une nouvelle vision économique et sociale audacieuse pour le pays. »

Les membres de la Coalition pour un avenir meilleur représentent un large éventail de dirigeants canadiens et d'organisations canadiennes de premier plan, notamment des dirigeants communautaires et des jeunes, des ONG environnementales, des groupes autochtones et des chefs d'entreprise. Avant le sommet, les membres de la Coalition participent à une série de tables rondes organisées en collaboration avec le Forum des politiques publiques. Ces rencontres, ainsi que d'autres consultations, permettent de définir les priorités clés de la Coalition.

