Trente-cinq nouveaux partenaires de partout au pays se joignent à la coalition.

OTTAWA, ON, le 14 sept. 2021 /CNW/ - La lancée pour l'élaboration d'une vision économique et sociale à long terme pour le Canada se poursuit alors qu'une trentaine de nouvelles organisations se joignent à la Coalition pour un avenir meilleur.

Lancée cet été, la Coalition pour un avenir meilleur tente de générer un consensus sur la nécessité d'un plan ambitieux pour faire croître l'économie du Canada - en donnant priorité aux mesures qui réduisent l'inégalité, combattent les changements climatiques, rehaussent le niveau de vie et améliorent de manière tangible la vie de tous les Canadiens et toutes les Canadiennes.

L'initiative réunit un large éventail de dirigeants canadiens et d'organisations canadiennes de premier plan, notamment des chefs d'entreprise, des organisations communautaires et civiques, des défenseurs de la politique sociale, des groupes autochtones, des ONG environnementales et des instituts de recherche sur les politiques publiques.

Les anciennes ministres au sein du gouvernement fédéral, Anne McLellan et Lisa Raitt coprésidentes du conseil consultatif de l'initiative, ont récemment accueilli un nouveau membre : Alicia Dubois, chef de la direction de l'Alberta Indigenous Opportunities Corporation.

En plus des 68 organisations qui ont participé au lancement de l'initiative le 5 août, la Coalition pour un avenir meilleur est heureuse d'annoncer 35 nouveaux partenaires représentant un large éventail de perspectives. Tous s'engagent à trouver un terrain d'entente sur les mesures à prendre pour assurer le bien-être économique à long terme des Canadiens et Canadiennes. Les nouveaux membres sont :

ACCES Employment

Bière Canada

L'Initiative BlackNorth

C2C2C Unity Corridor Foundation

Alliance canadienne du commerce agroalimentaire

Chambre de commerce noire du Canada

commerce noire du Association médicale canadienne

Chambre de commerce des femmes au Canada

commerce des femmes au Conseil canadien du canola

Association canadienne du ciment

Chambre de commerce maritime

commerce maritime CivicAction Leadership Foundation

Corporation de développement économique et d'employabilité communautaire

Employeurs des Transports et Communications de Régie Fédérale (ETCRF)

Produits alimentaires et de consommation du Canada

Génome Canada

Giv3

Global Shapers of Canada

SoinsSantéCAN

Conseil des ressources indiennes

Institut international du développement durable

JA Canada

Association de l'habitation usinée du Canada atlantique

atlantique Chambre de commerce de Mississauga

commerce de Association nationale des collèges de carrières

The Natural Step Canada

Conseil d'entreprises du Nouveau-Brunswick

Partners in Project Green

Paiements Canada

Centre Pearson pour des politiques progressistes

Le port de Montréal

REALPAC

Social Capital Partners

Forum de Victoria

Vignerons Canada

« Nous sommes ravis de nous joindre à une Coalition qui comprend tant de points de vue différents et souvent sous-représentés ou marginalisés », a déclaré Alicia Dubois au nom de l'Alberta Indigenous Opportunities Corporation.

« Le Canada est un pays incroyablement diversifié - géographiquement, démographiquement et culturellement. Ce n'est qu'en tirant parti de cette diversité que nous pourrons élaborer une vision véritablement inclusive de notre avenir économique. Nous sommes impatients de contribuer à façonner cette vision. »

Pour sa part, Leslie Woo, chef de la direction de CivicAction, a affirmé : « La Coalition peut s'appuyer sur ce que nous avons appris pendant la pandémie : pour réaliser un changement significatif, toutes les voix doivent être incluses à la table de prise de décision. »

« La meilleure façon d'assurer une reprise économique saine et une croissance durable à long terme est de travailler ensemble pour tracer la voie à suivre. Grâce à son engagement en faveur de l'inclusion, la Coalition pour un avenir meilleur répond à cet objectif », a-t-elle ajouté.

Le Dr Richard Florizone, président et directeur général de l'Institut international du développement durable (IIDD), abonde dans le même sens : « Nous croyons fermement que des partenariats diversifiés aboutissent à des résultats meilleurs et plus durables. En réunissant des voix et des expertises différentes, la Coalition a la possibilité d'élaborer un plan positif pour les gens et la planète. »

La Coalition pour un avenir meilleur convoquera un sommet réunissant des penseurs, des dirigeants et des décideurs canadiens les 27 et 28 octobre à Ottawa. S'appuyant sur le travail de la Coalition, le sommet explorera comment les secteurs public, privé et sans but lucratif peuvent travailler ensemble pour soutenir une croissance à long terme, inclusive et durable.

Avant le sommet, les membres du conseil consultatif de la Coalition participeront à une série de tables rondes organisées en collaboration avec le Forum des politiques publiques. Ces sessions, ainsi que d'autres consultations, permettront de définir les principaux domaines d'intervention de la Coalition.

Les organisations souhaitant se joindre à la Coalition pour un avenir meilleur sont invitées à contacter [email protected] pour plus de détails.

SOURCE Coalition pour un avenir meilleur

Renseignements: Lauren Kutchaw, Conseillère principale, Hill+Knowlton Stratégies, [email protected], +1 613 617 9071