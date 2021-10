Plus de 100 organisations réclament une vision économique audacieuse et publient un tableau de bord pour suivre les rendements économiques, sociaux et environnementaux du pays.

OTTAWA, ON, le 28 oct. 2021 /CNW/ - À la suite d'un sommet de deux jours à Ottawa, la Coalition pour un avenir meilleur appelle à une plus grande ambition économique au Canada. Dans une déclaration qu'elle vient de publier, elle s'engage à ce que les secteurs privé et sans but lucratif collaborent avec le secteur public pour assurer un avenir plus prospère, plus inclusif et plus durable.

Organisé par les anciennes ministres du gouvernement fédéral, Anne McLellan et Lisa Raitt, le Sommet a réuni un large éventail de dirigeants canadiens et d'organisations canadiennes de premier plan, notamment des dirigeants communautaires et d'entreprises, des jeunes, des ONG environnementales ainsi que des groupes autochtones, pour discuter de l'avenir économique du Canada.

« Le Sommet a permis de constater que des organisations de premier plan de partout au pays, avec une diversité de perspectives et d'intérêts, sont unies dans la même conviction que le pays a besoin d'un plan pour améliorer le niveau de vie, réduire les inégalités et atténuer l'impact du Canada sur le climat mondial. Ces objectifs ne peuvent être atteints que par une croissance économique plus forte », a déclaré Anne McLellan. « La déclaration que nous publions aujourd'hui reflète notre engagement collectif à travailler ensemble pour concrétiser cette vision ambitieuse. »

La déclaration, fondée sur de vastes consultations auprès des membres de la Coalition, appelle le Canada à « faire de la croissance économique une priorité politique », la décrivant comme une « condition préalable nécessaire à la création d'emplois, à l'augmentation des revenus, à un environnement plus propre et à une meilleure qualité de vie. » La déclaration peut être consultée ici.

La Coalition a également donné la priorité à la responsabilisation en créant un tableau de bord permettant de suivre et surveiller le rendement du Canada sur les principaux indicateurs économiques, sociaux et environnementaux au cours de la prochaine décennie. Le tableau de bord comporte 21 indicateurs clés axés sur trois objectifs : gagner à l'échelle mondiale, vivre mieux et assurer une croissance durable. Pour chaque mesure, un objectif ambitieux, mais réalisable sera fixé pour 2030. La Coalition rendra compte annuellement des progrès du Canada dans la réalisation de ces objectifs. Chaque mesure représente un indicateur de développement économique, environnemental et social d'un pays reconnu à l'échelle mondiale. Le tableau de bord peut être consulté ici.

« Nous refusons d'accepter l'idée que la croissance lente et la stagnation sont inévitables », a déclaré Lisa Raitt. « Le tableau de bord est un outil essentiel que nous pouvons utiliser pour nous tenir tous - les secteurs public, privé et à but non lucratif - responsables des décisions que nous prendrons dans les années à venir. »

Les membres de la coalition ont convenu d'organiser un autre sommet en 2022. Mme McLellan et Mme Raitt continueront de coprésider le conseil consultatif de la Coalition et seront assistées par Rosemary Thompson, qui vient de se joindre au Conseil canadien des affaires en tant que vice-présidente des relations avec les parties prenantes. En tant que membre de la Coalition, le Conseil canadien des affaires offre son soutien pour aider au développement continu de la Coalition. Rosemary Thompson est une ancienne journaliste primée et cadre supérieure de plusieurs grandes institutions culturelles canadiennes, dont le Centre national des Arts et le Centre des arts de Banff.

